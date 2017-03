La bronca de Froilán a las puertas de una discoteca

Las vivencias de Felipe Juan Froilán siguen dando mucho que hablar. Si hace unos días se saltaban a la luz pública sus 'pinitos' en el mundo del toreo, hoy el programa 'Sálvame', de Telecinco, ha revelado su participación en un altercado a las puertas de una discoteca de Madrid.

En el vídeo emitido se ve al sobrino de Felipe IV encararse con otro joven y se le oye decir: "¿Que me vas a pegar tú? ¡Tócame!". A esto, el otro joven replica: "Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar". Y de nuevo el hijo de la infanta Elena: "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. ¡Ten cuidadito! ¡No me toques!".

Al calor de las imágenes, Jorge Javier Vázquez ha señalado que la persona que les remitió el vídeo tenía la intención de que se viera "cuál es el comportamiento habitual de Froilán" cuando sale por las noches.