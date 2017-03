¿Por qué casi todo el mundo pensó que la mujer del vídeo era la niñera?

Fue el vídeo viral por excelencia de la semana pasada. Robert Kelly, analista de política internacional, concedía una entrevista en directo para la BBC en la que comentaba la decisión de la Corte Constitucional surcoreana de destituir a la presidenta Park Geun-hye. Kelly, de nacionalidad estadounidense, respondía a las preguntas cuando su hija mayor, de escasa edad, entraba contenta y bailando a la habitación en la que se realizaba la conexión en directo. Poco después, su hermanito hacía acto de presencia caminando con su taca-taca y, segundos más tarde, una mujer entraba en escena atacada de los nervios y llevándose en volandas a los dos niños.

La escena dio la vuelta al mundo convirtiéndose en la más divertida de la semana en las redes. Pero hubo un detalle que todo el mundo dio por sentado y que no era cierto: casi todo el mundo creyó que la mujer que entraba en la habitación era la niñera y no la madre. ¿Por qué? Muchos de los que leyeron la noticia admiten que prejuzgaron así al ver sus ojos rasgados. No obstante, hay internautas que aseguran que hicieron esa relación porque los medios suelen presentar a las mujeres asiáticas como sumisas.

Sea como fuere, estaban equivocados. No es la babysitter. Es la esposa coreana de Kelly y tiene nombre: Jung-a Kim. Junto a él y sus dos vástagos hablaron de nuevo ayer con la BBC en una entrevista en la que comentaron lo jocoso del episodio. Este experto en política admitió que la escena fue «una comedia de errores». «En cuanto Marion abría la puerta vi su imagen en la pantalla», recordó. «He cometido este error menor que ha hecho a mi familia estrellas de Youtube, es bastante ridículo», añadió.

Finalmente la pareja se mostró algo aliviada, pues pensaba que tras el incidente la BBC no volvería a llamarles nunca.