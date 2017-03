La biografía de Belén Esteban que cuestiona que Andreita sea hija de Jesulín de Ubrique

Cuando las aguas parece comenzaban a estar algo más tranquilas en la vida de Belén Esteban, se le abre un nuevo frente. Al parecer el autor Julián Fernández Cruz, quien ya escribiese un libro titulado 'La princesa del pueblo', ahora planea publicar una nueva biografía 'La princesa al desnudo: Las verdades ocultas'.

En este, su tercer libro sobre la de San Blas, que verá la luz próximamente, cuestiona algunos de los pilares de la vida de la copresentadora de 'Sálvame'. «Andrea no es hija de Jesulín. Toda la familia lo sabe pero todos callan». La información completa verá la luz coincidiendo con la mayoría de edad de la niña: «Será entonces cuando el torero, como ya avisó en su día, comience a contarle cosas», ha asegurado el escritor a 'El Español'.

Sorprendida sobre esta nueva bomba, Belén Esteban asegura no tener conocimiento de ello. La de San Blas prefiere no darle mayor importancia al nuevo libro biográfico que, sin su consentimiento, verá la luz próximamente. «No tengo ni idea. ¿Ese señor me conoce a mi?», ha asegurado, tajante, a los medios de comunicación.