Selena Gómez: «Instagram me hizo sentir como una mierda»

La estrella del pop, Selena Gómez, ha contado a los medios que canceló su gira de conciertos el año pasado para recibir terapia por depresión, ansiedad y baja autoestima.Con 113 millones de seguidores en Instagram, su obsesiva adicción a la red social la llevó a borrar la aplicación por motivos de salud.

"Cuando me convertí en la persona más seguida de Instagram, me asusté mucho y me empezó a consumir." Cuenta la ex chica Disney que ingresó en un tratamiento de tres meses tras cancelar repentinamente su tour mundial "Revival". "Siempre me sentía como una mierda cuando miraba Instagram". Fue difícil para ella quitarse la etiqueta "Disney" y ahora espera no convertirse una estrella infantil que acabó mal como Miley Cyrus o Lindsay Lohan.