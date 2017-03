Un exconcejal del PP alicantino 'sale del armario' en First Dates

Alicante tuvo que 'alucinar'. Uno de sus más populares personajes, exconcejal del PP en el ayuntamiento alicantino entre 2007 y 2011 y conocido restaurador, Antonio Sobrino, 'salió' ayer del armario en el programa de Cuatro 'First Dates'.

El objeto de su deseo era Carlos, un cliente habitual de su bar al que acude a diario a desayunar. Antonio, de 51 años, explicó a Sobera que nunca había estado con un hombre y aclaró que le precedía cierta fama de conquistador nato. Es más, está separado y es padre de tres hijos.

Por su parte, Carlos, el deseado cliente, es gay y ya había pasado, sin suerte, por el espacio que presenta Sobera.

«Le vi en First Dates cuando vino la primera vez y me enteré de que era gay». «Nunca he podido hablar con él a solas. No sé cómo hablar con él con intenciones porque nunca he estado con un hombre», reconoció a Sobera.

Cuando Carlos llegó, se encontró con la carta del menú del bar de Antonio Sobrino. Sobera le desveló entonces la identidad de su cita: «Es la última persona que me esperaba», dijo Carlos. «Porque, además, tiene fama de conquistador entre las mujeres».

Las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales, donde muchos han mostrado su sorpresa por el testimonio de Sobrino.