¿Por qué Aitor Ocio es ahora más famoso que cuando triunfaba en el Athletic?

Exfutbolista reconvertido en empresario de éxito, Aitor Ocio ejemplifica mejor que nadie un fenómeno insólito. ¿Cómo puede ser más famoso después de retirarse de los terrenos de juego que cuando estaba en activo? Es lo que tiene el poder de la industria de la moda, cuyo impacto mediático y económico es cada vez mayor. ¿O acaso alguien se acuerda ya de iconos 'fashion' en su momento como Iván Helguera o Clarence Seedorf, jugadores que fuera del campo sorprendían con estilismos vanguardistas y sobrados de riesgo?

El exjugador vitoriano, que militó en el Sevilla antes de triunfar y colgar las botas en el Athletic, pasa por ser uno de los más sexys, deseados (tanto entre la población femenina y la comunidad gay) y que mejor partido saca a su cara y cuerpo. Es o ha sido embajador de importantes firmas de moda y, para muchos, representa la versión más cercana al 'Beckham' patrio. ¡Menuda firma está hecho este emprendedor, defensor y promotor de la vida sana y saludable! Con sus negocios de estética, belleza y bienestar -es propietario de varios spas y clínicas-, ha demostrado que no hace falta protagonizar portadas casi a diario en los periódicos deportivos, al estilo de Cristiano Ronaldo o Messi, para ser un icono de belleza.

Pero él prefiere verse de otra manera: «Soy padre, empresario y trabajador. Hay un montón de trabajos que rechazo por estar con mi hija. Tengo otras prioridades que no voy a cambiar ahora», suele repetir este licenciado en Humanidades y Empresa. « No me cuesta rechazar proyectos. Mi vida está construida así. Si el precio es quitarme tiempo de otras cosas, no me compensa. Podría haber descartado el riesgo de la inversión económica y haber hecho la inversión mínima con mi propio cuerpo subiendo a las pasarelas, pero no hubiese sido coherente», detalla. Tampoco se ve desfilando: «He tenido algunas propuestas, pero soy tan sumamente tímido que no he sido capaz de enfrentarme a esas situaciones. He hecho sesiones fotográficas y alguna campaña publicitaria, pero cuando llega la timidez...»

Sin embargo, rara vez pasa desapercibido en los actos a los que acude. En más de uno ha pasado por un modelo de relumbrón. Casi siempre deja huella. Aún se recuerda la profunda impresión que causó a Alexander Wang, un joven diseñador estadounidense de origen asiático que llevó varias temporadas las riendas de la legendaria 'maison' Balenciaga. Fue conocerle y sentarle en la misma mesa que él junto a otras destacadas 'celebrities'. Wang terminó fascinado por la belleza de Aitor Ocio y no se contuvo a la hora de comentar con sus acompañantes lo guapo que es el exfutbolista. En la fiesta que siguió a la inauguración de la tienda de Balenciaga en Madrid hace un par de años sólo tuvo ojos para Ocio, hasta el punto que decidió compartir una fotografía suya en la cuenta oficial de Balenciaga en Instagram.

Aitor Ocio tiene varias clínicas de masajes.

Posar para Armani

El exjugador tira de experiencia. Ha sido imagen de Dirk Bikkembergs, la cosmética neoyorquina Kiehl’s, varios perfumes de Calvin Klein y de la tónica Schweppes. Ha posado también para Giorgio Armani y sabe, además, cómo atraer la atención de otras etiquetas como simple percha. ¿Cómo? Reafirmando su personalidad. Abanderado del estilo casual, siempre echa mano de las camisas y los chaqués de Scalpers cuando tiene algún evento más formal. En su maleta, remarca, no puede faltar ropa para entrenar. Se declara bastante fiel a Nike y colabora con la firma deportiva en el programa 'Most Wanted' para entrenar a chavales y que puedan lograr entrar en la Nike Football Academy. ¿Qué ven las marcas en él? «El perfil del deportista con valores. Cuando has crecido en un vestuario y trabajado en equipo... ¡muchos valores del compañerismo están ahí!», recordaba a este periódico coincidiendo con la inauguración de un centro terapéutico.

Maniático del orden, lleva años siendo imagen de la firma de relojes de lujo Tag Heuer -ahora presenta el nuevo Connected Modular 45-. La relación con esta compañía empezó cuando era muy joven. Suele recordar que casualmente el primer capricho que se dio cuando «empecé a trabajar» fue un reloj de esta marca. «La verdad es que siempre me han atraído mucho, pero ahora que he descubierto cómo funcionan y los años de perfeccionamiento que lleva su mecanismo cada vez me gustan más», remarca.

Mientras saborea la atracción que despierta en la marcas, el pasado sábado se metió entre pecho y espalda un viaje de órdago. Voló a la India para retransmitir desde allí el partido de la Liga española que enfrentó al Atlético de Madrid y Sevilla, pero el lunes ya estaba de nuevo en Bilbao. Para seguir su faceta de empresario y estar cerca de su hija, sus objetivos profesionales y personales prioritarios.