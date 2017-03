Las sorprendentes confesiones de América, la madre de Alaska

Es una mujer de las que dejan huella. Con carácter, extravagante y sin pelos en la lengua. Es la madre cubana de Alaska, cantante de Fangoria, que a sus 87 años ha sacado un libro autobiográfico. En 'Memorias de América: De Cuba a Alaska', América Jova desvela que juega dos veces a la semana al póker, habla de sus dos maridos y de sus «varios amantes» y repasa de manera pormenorizada la infancia y difícil adolescencia de su única hija, Olvido Gara, a su llegada a España desde México, antes de eclosionar en La Movida.

La singular Jova está haciendo una gira de platós televisivos para presentar su obra y en cada uno deja algún titular sorprendente. En 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, confesó sin ir más lejos que se arrepentía de no haber sido más infiel y de haberse separado del padre de Alaska.

Con su hija acudió también a 'El Horniguero', de Pablo Motos, en donde narró pasajes de su vida: «He trabajado en restaurantes, vendido joyas, echado cartas… lo que no he sido ha sido rica».

A sus casi 88 años América asegura le «encanta la muerte» y que hay una cosa que siempre les dice a Olvido y a Mario, su yerno: «Si se pelean los dos, lo primero que les digo es que no se pueden divorciar mientras que yo viva. Ustedes empezaron y se aguantan. No hagan como yo, el ejemplo mío no. Yo les digo que me quedo con Mario. Ella es mi hija para siempre, para qué la quiero, si es para siempre. Y a Mario me lo llevo conmigo».