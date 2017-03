¿Conoces el peligro al que te expones jugando en Facebook a la aplicación 'A qué famoso te pareces'?

¿A qué famoso te pareces? A algunos no les importará en absoluto saberlo, pero a muchos les pica la curiosidad y cuando entran en Facebook y un contacto ha compartido una publicación con esa pregunta no pueden resistirse a pinchar. Tanto es así que la aplicación que formula esa cuestión está arrasando en la red social en los últimos días.

Pero ¿sabe el usuario medio qué es lo que está haciendo en realidad cuando utiliza uno de estos 'inocentes juegos'? Sin rodeos: está permitiendo a una empresa entrar en su perfil y coger sus datos y fotos.

En concreto, la aplicación '¿A qué famoso te pareces?' solicita conectarse antes de dar salida a una ventana que da acceso al juego. En ese momento la compañía recibe datos del perfil público como nombre, edad, sexo, país y cualquiera que se haya proporcionado. Después pide seleccionar una foto de la cuenta para encontrar la similitud.

La herramienta pertenece a una plataforma coreana llamada Von Von, en la que encontramos distintos juegos y test, cuyo fin no es entretener a los usuarios precisamente. Para poder usarla, la plataforma pide acceso a los datos y da la opción de escoger qué permisos damos. Sin embargo, si no se dan los que la empresa quiere, la aplicación no funcionará correctamente.

Existen multitud de test de este tipo en la página de Von Von y están disponibles en catorce idiomas diferentes, por lo que su alcance es realmente amplio.