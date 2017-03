Escarnio a Melani Olivares en Sábado Deluxe por engordar 25 kilos en el embarazo

La actriz Melani Olivares acudió en la noche del sábado al programa Sábado Deluxe -que es como se llama ahora el Sálvame Deluxe que Telecinco ha pasado al sábado- para contar cómo esta siendo su embarazo y lo enamorada que está de su chico, con el que lleva algo más de dos años.

Pero su felicidad personal no fue lo que llamó la atención del presentador, Jorge Javier Vázquez, sino el aspecto actual de la recordada Paz de 'Aída'. Nada más verla comenzó el escarnio. La actriz ha engordado debido a su estado y ni el conductor, ni los colaboradores del programa ocultaron su sorpresa y se lo tomaron a carcajadas.

A Melani, que dijo haber engordado 25 kilos, no le quedó otra más que seguirles la broma: «Me he comido a mí misma». Sobre su estado de buena esperanza, aseguró que no era su preferido y matizó que el único momento que le gusta es el parto.

A la actriz le queda un mes para dar a luz a su hijo, que se llamará Lucho, en honor a su padre y a su suegro.