El actor Juan Echanove recurrió a las redes sociales para comunicar su salida de la célebre y longeva serie de televisión 'Cuéntame' con un mensaje en el que especifica que ésta no se ha producido por decisión suya. «Último día en 'Cuéntame como pasó'», arranca el texto publicado junto a una críptica imagen de su perfil de Instagram, en la que yace sobre un roca, y que continúa así: «No me voy por decisión propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo etc...».