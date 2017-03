«Le saqué una bala a Superman»

Es tan de Gijón que para perderse en verano utiliza el recinto de la Semana Negra, pero 1988, el año de su nacimiento, pilló a sus padres en Chicago. Eso, pese a los muchos quereres que profesa a este Norte, no se lo puede quitar nadie. Ni eso ni haber empezado en el Actors Studio lo que culminó en la Escuela Superior de Arte Dramático de aquí (ESAD). Su doble nacionalidad le ha venido ahora de perlas al personaje que estrenó hace unas semanas entre los Alcántara. Paloma Bloyd es Deborah Stern, la británica de origen judío que ha enamorado al mayor de la familia de 'Cuéntame'.

Entrar en esa serie es como encontrar trabajo fijo. ¿Contenta con su nuevo personaje?

No puedo estarlo más. Sé que todo el mundo dice siempre cosas buenas de sus personajes y del equipo con el que trabaja, pero, de verdad, estoy feliz. Son todos encantadores.

Deborah es peculiar.

Sí, es diferente y me encanta. Lo que quiere cualquier actor es encontrar papeles que tengan chicha y este la tiene.

El acento inglés lo llevaba puesto, ¿le ayudó a lograr el papel?

Sí, pero no uno, sino cuatro acentos. No sabíamos cuánto de intenso debía ser, cuánto español yo debía saber, y tuve que hacer cuatro versiones para los cuatro directores de la serie, que son muy diferentes entre sí. Luego ellos se quedaron que el que quisieron. ¿Pero sabes una cosa? Fue en Gijón donde supe que me habían cogido para la serie.

Estuvo en el último FICX. ¿Fue entonces?

Entonces fue. Estaba presentando las películas de la sección oficial y tuve que ir a grabar un capítulo de 'Reinas' y en ese tiempo me llamaron de la serie.

De Chicago, además de acento, se trajo una formación en el Actors Studio. ¿Cómo lo dejó por venir a estudiar a Gijón?

Porque me moría por regresar. Recuerdo todavía como, con diez años, al marchar lloré y lloré y lloré. Después cada verano volvía y siempre rogaba que me dejaran quedarme con mi primo. Una vez me escapé con él para perder el avión. Creía -tenía 13 años- que si lo perdía no tendría más remedio que quedarme aquí. No fue así, claro. Lo que me gané fue una bronca tremenda.

Pero volvió.

Sí, volví. Nunca me arrepentiré.

Estando en la ESAD le salió lo de 'Supermodelo'. Ahora se lo están recordando mucho porque coincidió con Alba Carrillo.

Sí. Fue una experiencia que me encantó, pero es verdad que me están recordando que fuimos compañeras de edición e incluso me han llamado para hablar de ella, pero no creo que esté bien que lo haga.

No se llevaban muy bien.

Qué va. No hemos vuelto a tener contacto y cada una ha ido por su camino, pero no nos llevábamos mal.

El caso es que usted ha pasado de 'chica rubia', como aparece en 'No habrá paz para los malvados', a la chica de la película.

'Chica rubia 2', que conste (se ríe abiertamente). Sí he logrado abrir un pequeño camino.

Ha sido rápido. ¿Lo ve así?

Ha sido de todo. Lo ves en perspectiva y todo parece maravilloso y no me puedo quejar, pero lo cierto es que siempre hay altibajos, como en cualquier profesión, aunque en esta no hay una nómina ni un trabajo fijo.

Bueno, trabajar en 'Cuéntame' parece lo más parecido a eso.

Nunca tuve un personaje fijo en una serie.

¿Habrá Deborah para rato?

Uy, no puedo decirlo, pero sí que los guionistas van dándole vida poco a poco, lo que me permite ir creciendo con ella.

¿Está el mundo de la interpretación tan desequilibrado para las actrices como dicen?

Tremendo. La cosa está cambiando, pero en Hollywood creen que una película que arranca con un actor, en lugar de con una actriz, tendrá más éxito. Y está demostrado que no es cierto, pero, como ellos mandan, pues a exportar la tontería.

Por cierto, ahora que habla de Hollywood, coincidió en una película con Sigourney Weaver, ¿la conoció?

Sí. No en el rodaje, pero sí en las pruebas de vestuario. Vino su asistente y me dijo que me quería conocer. Qué maja. Yo, con un personaje mínimo, pensé que sería invisible para ella.

¿Y cómo es?

Enorrrme. Cuando se levantó de la silla me quedé muerta. Es genial. Pero si presumo de algo es de haberle sacado una bala a Superman. Henry Cavill, que protagonizaba la película ('The cold light of day') y es el nuevo Superman, fue herido y yo le curé. Luego cortaron la mitad, pero le curé.