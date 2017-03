Vivir a deshora

Si el Conejo Blanco de Lewis Carroll, con sus prisas y sus agobios por ir siempre tarde, tuviera los horarios poco habituales que tienen, por ejemplo, policías, bomberos y panaderos, su vida sería un caos. Cuando la mayoría de los mortales tiene todo dispuesto para irse a dormir, son muchos los que acaban de levantarse para empezar su jornada laboral y otros cuantos los que lo harán poco después. Serenos, barrenderos y conductores de autobús o ambulancia, entre otros muchos profesionales, se han acostumbrado a vivir de noche y dormir -o intentarlo al menos- de día. Dicen que a todo se acostumbra uno, que lo ideal es establecer rutinas y que la conciliación personal y familiar con el trabajo es posible solo con ponerle intención. El cambio horario, el culpable de que esta madrugada de sábado a domingo a las dos hayan pasado a ser las tres, ha permitido a unos trabajar hoy una hora menos y a otros, en cambio, les ha restado una de descanso. «Nada que no se arregle en uno o dos días, cuando el cuerpo se acostumbre», dicen. Si la noche es joven, ellos lo saben mejor que nadie. Y si usted aún no ha cambiado su reloj, es el momento.

Sereno

«Trabajar de noche te obliga a organizarte», cuenta Rosa Nuevo, quien lleva algo más de trece años vigilando las calles de Gijón de once de la noche a siete de la mañana. «Me mataría ir a un turno de día. Si tengo algo que hacer a primera hora de la mañana, no me acuesto según llego a casa, me dan las diez o las once tranquilamente; me salva que soy dormilona», dice esta jefa de noches. Los serenos de Gijón trabajan cuatro días y descansan dos. «Al día siguiente descanso, como si fuera el sábado de un trabajador normal, digamos, y al día siguiete cojo el ritmo», explica. El cambio horario, ellos que viven de noche, sí lo notan, porque tienen unos servicios que hacer y al quitar una hora «vamos retrasados. Además a las tres es la hora del descanso y hay que cuadrarlo de forma especial».

Panadero

Uno de los gremios más afectados por el cambio de hora es el de los panaderos, porque se mueven por objetivos. «Nosotros sabemos lo que tardamos en prepararlo todo y, si nos quitan una hora, la tenemos que recuperar por delante, porque, si no, no llegamos a tiempo», explica Pedro Acevedo, gerente de La Estrella de Castilla, en Posada y Llanes. En el obrador entran a medianoche y a las siete horas empiezan a repartir. «Más allá de este trastoque, suele ocurrir que tal día como hoy la gente está más despistada. Puede que a primera hora no entre nadie en las tiendas porque no es un día comercial y tampoco caes en la cuenta del cambio», afirma desde la experiencia. Él sabe que el horario nocturno es complicado para conciliar porque lo tuvo diez años de forma intermitente. Hace dos años fue padre y lo cambió por levantarse a las cinco de la mañana.

Policía local

La situación cambia cuando el horario no es estable. El subinspector José Manuel Roldán, de la Jefatura de la Policía de Avilés, funciona a tres turnos. Este fin de semana está de noches, de once de la noche a siete de la mañana, por eso ve «con alivio» que le quiten una hora. A él, que lleva 32 años de servicio, se le hacen más duros los turnos de noche por cuestiones de sueño. «Ahora rotamos cada dos días, antes era a la semana», cuenta, al tiempo que asegura que «tiene que adaptar su vida a los descansos y al sistema de turnos», por lo que «a veces pasas sueño». A título personal dice que no es de los que duerme a pierna suelta. «Duermo bien las dos o tres primeras horas y luego es una odisea...», apunta. Más, cuando la mayoría es la que marca el horario de vida. «No estamos concienciados con los ruidos, hablamos muy alto y creemos que, porque sea una u otra hora, tenemos todo el derecho de hacer todo el ruido que queramos», comenta.

Arriba: Verónica Iglesias y Manuel Soto en cocheras, antes de comenzar su jornada nocturna en Gijón. Abajo, izquierda: Rosa nuevo comienza su jornada en el centro de Gijón a las 23 horas. Abajo, derecha: Julio Cofiño limpia el barrio de La Arena desde las 6 de la mañana. / Citoula / Daniel Mora

Barrendero

El despertador de Julio Cofiño suena de lunes a sábado a las cinco de la madrugada. Hoy, domingo, también lo ha hecho y por la entrada del horario de verano es como si hubiera sido a las cuatro. Lleva 26 años trabajando en Emulsa y su horario es de seis de la mañana a doce y media, incluyendo un domingo de cada tres. «El cambio de hora no me influye mucho; sí es cierto que sientes la mañana más acelerada y que, aunque intentas irte a dormir antes, tienes el cuerpo tan acostumbrado que no lo logras», explica, y agradece una labor de calle porque si estuviera metido en una oficina sería más duro. Él, que es «muy futbolero», a medianoche está durmiendo y aprovecha la siesta para completar unas «siete horas de sueño diarias».

Conductor de autobús

El caso de los conductores de los autobuses nocturnos de Gijón es más curioso, porque viven la nocturnidad cada mes aproximadamente y el resto del tiempo se movilizan en función de las necesidades de las líneas regulares. Las plazas nocturnas las cubren quienes acaban de entrar en la empresa. Verónica Iglesias ha llevado esta noche el Búho 1 y Manuel Soto, el 4, de once de la noche a siete de la mañana. «Trabajamos una hora menos, así que bien», asegura Iglesias, quien a nivel fisiológico dice que apenas nota el cambio. «Se acostumbra el cuerpo rápido y a las nueve va a ser de día, eso nos anima», cuenta. «Lo bueno de este cambio es que se produce a las horas que no hay mucha afluencia de gente, así que la noche se pasa volando», precisa Soto. «Yo antes trabajaba en la mina y el cuerpo se acaba acostumbrando a lo que sea», asegura, al tiempo que añade que su horario no le trastoca mucho su vida personal porque, a fin de cuentas, no es algo diario. «Yo llego, bajo la persiana y duermo hasta la hora de comer sin problema. Ahora que será de día cuesta más engañar al cuerpo, pero mi truco es desayunar antes».

Conductor de ambulancia

El secreto de los conductores de ambulancia de Oviedo es organizarse. Dicen que al final tanto ellos como su entorno se acostumbran sin problema a este ritmo de vida que incluye guardias de 24 horas. Javier Álvarez y Bárbara Albadalejo han empezado a trabajar hoy a las nueve de la mañana. «Intentamos descansar un poco más por la noche, como tampoco madrugamos en exceso no lo notamos tanto, sería peor si entráramos a las seis, por ejemplo», cuenta él. Todo es cuestión de rutina.

Bombero

El Cuerpo de Bomberos de Gijón, como el de la mayoría del país, se rige por turnos de 24 horas. «Cada vez que entramos revisamos material y, si fuera una jornada de ocho horas, podría coincidir en medio de una intervención. Así es mejor», dice Adolfo Celorio, quien lleva 23 años dedicado al oficio. «La estabilidad del sueño la pierdes porque el día de trabajo no descansas como debes y, además, en esta profesión tan pronto estás en reposo como en una situación estresante», cuenta, aunque asegura que el nivel de conciliación es bueno. «Lo bueno, además, de este horario, es que nosotros durante todo el año empezamos y terminamos de trabajar viendo la luz del día».

Arriba: Pedro Acevedo atiende a un cliente en La Estrella de Castilla. Abajo, izquierda:El subinspector Roldán, en la Jefatura de Policía de Avilés. Abajo, derecha: Adolfo Celorio y Miguel Rodríguez, en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Roces. / Llaca / Marieta / Pañeda