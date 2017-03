Una concursante de First Dates sale espantada al ver que su cita era feo

La belleza está en el interior... O no. Así piensa una reciente participante de First Dates, el programa de citas de Cuatro, quien, cuando vio aparecer al chico con el que le tocaba cenar, salió espantada. María, de 29 años, rechazó nada más verlo a Paco, de 37, que no tuvo ni ocasión de saludarla.

La aspirante al amor, que se definía como «exigente y nada impaciente», comenzó a negar con la cabeza en cuanto vio a su cita ante el asombro de Carlos Sobera. «No tengo nada claro el tema, pero, bueno, si quieres irte, pues nos vamos. El fracaso forma parte del éxito, ya veré qué me invento», lamentó el presentador.

Aunque ella aseguraba que su negativa no tenía que ver con el aspecto -«lo siento por él y por el mal trago, pero tengo principios. Y no es el físico, es todo»-, según entendieron los usuarios de las redes sociales que estaban viendo First Dates, María rechazó a Paco por feo, lo que terminó por convertirle en el héroe de esa noche en Twitter y multitud de publicaciones expresaban mensajes de apoyo. Y mucho más cuando él explicó que no era la primera vez que le ocurría algo así: «Me ha pasado como con todas. Cuando me declaré a una muchacha que me gustaba, me dijo que no porque era gordo».

Paco cerró su discurso con un triste, aunque optimista, mensaje: «Hay un momento en que las cicatrices se curan... A mí ya me resbala».