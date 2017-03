La sorprendente confesión de Angy sobre su salida de 'Física o Química'

Tras ganar la primera edición de 'Factor X' en España, Angy Fernández fue una de las protagonistas de la exitosa serie de Antena 3 'Física o Química', donde interpretaba a Paula. La cantante y actriz ha participado hoy en la mesa redonda 'Series juveniles que marcaron una generación' donde ha hecho una inesperada confesión sobre su salida de la producción que ha dejado a muchos de sus seguidores con la boca abierta.

«No me fui de la serie, me echaron». Con esas rotundas palabras Angy quiso dejar claro una de las dudas que siempre han rodeado la marcha de su personaje. Pese a ello explica que no hubo ningún problema con la productora, ya que este despido vino motivado por el agotamiento que había sufrido su personaje y las tramas en las que participaba. Pese a todo, la joven sintió «mucha pena» cuando tuvo que irse de la serie.

Y es que, sin duda, las siete temporadas que duró 'Física o Química' fueron un éxito y mantenían cada noche de emisión a los espectadores enganchados frente al televisor. Angy Fernández explicó durante la mesa redonda que pese a ser ficción, sí había muchas semejanzas con la realidad. Aunque «yo nunca me he quedado embarazada ni he hecho tríos», aclaró.

Aprovechando la ocasión, también explicó que los guionistas les tenían muy en cuenta a la hora de crear los personajes, llegando incluso a hacerles caso en decisiones como las de unirles como pareja en la ficción: «Un día, Adam Jezierski (Gorka) y yo les pedimos que queríamos estar juntos, que nuestros personajes pudiesen interactuar». Y efectivamente, así fue, Paula y Gorka fueron pareja e incluso tuvieron un bebé en la penúltima temporada de la producción.

Los capítulos de 'Física o Química' han podido volver a verse estos días en el canal Neox, aunque la actriz asegura que prefirió no hacerlo porque le trae mucha nostalgia.