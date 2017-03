Dos Oscar bajo el brazo

La inquietud mueve a Alonso Varela. Por las venas de este gijonés que lleva una década trabajando fuera de estas fronteras discurren las ganas por hacer cosas. Aunque para hacerlas haya tenido que dejar su casa. Su ADN está codificado en base a la creación y la multidisciplinariedad. «La pintura, la escultura, la música, la fotografía o las artes digitales para mí son medios de expresión y los utilizo como tal», cuenta quien estos días disfruta de su ciudad natal tras haber recibido una pequeña parte de su segundo Oscar -el primero fue con 'Ex Machina'-, por su trabajo en los efectos especiales de la película 'El libro de la selva'.

«Siempre he intentando convertir mis pasiones en mi trabajo», explica Varela. «Con 14 años estaba poniendo discos en los disco pubs de La Arena» y poco después «me contrataron para poner música en La Barbería, recibiendo unas bonitas dos mil pesetas que invertía en discos». A principios de los 90, ponía la música en el Tik, donde fue dj residente antes de pasar a La Fábrika y a pinchar fuera de España. Fue en el local de la avenida de Portugal donde un cliente, Raúl, le habló de nuevas herramientas de desarrollo 3D, «para hacer con la imagen lo mismo que lograba con la música», explica. «Llevaba esperando toda la vida un software que me permitiera crear así. Ahí es cuando decidí evolucionar, la atmósfera techno se había estancado y necesitaba alicientes», recuerda. Se fue a Seattle para hacer un máster de Animación 3D y Efectos Visuales; después a Montreal para otro; y en 2005, a Los Angeles, para realizar una masterclass en Escultura y Pintura Digital. Quiso trabajar en España, pero ante tantos varapalos -gran parte gubernamentales, dice- decidió emigrar y crear mercado en EE UU, Canadá, Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra, donde ahora vive. «Nuestra cultura, yo me incluyo, es la del pelotazo y la picaresca. Aquí no vienen estudios internacionales porque no son tontos, se la puedes meter doblada una vez, pero no más. Pasó con 'Planet 51' y ahora con 'Juego de Tronos', donde las botellas de agua se vendían en el pueblo donde se rodó a precio de oro», cuenta, al tiempo que sentencia: «España tiene un problema cultural, no de crisis».

Varela, de la quinta del 74, se convirtió en empresario muy joven, con 24 años. «A principios de los 2000 fui a ver a Tini Areces con un proyecto empresarial relacionado con la animación que crearía 500 puestos de trabajo en Asturias. Nos mandaron a mí y a Fernando de Lera al Parque Tecnológico de Gijón, sin ayuda de nada, mientras a otros grupos les cedían oficinas... Estuve año y medio pagando por 35 metros cuadrados 85.000 pesetas... No me dieron ninguna credibilidad», recuerda. Sus malas experiencias no acaban ahí. Problemas con las facturas, pagos que nunca llegaban, acuerdos que se rompían, muchas historias tiene Alonso Varela de su periplo asturiano, hasta llegó a implementar un postgrado, dejándolo por imposible. Trabajó en los proyectos de visualización en 3D del HUCA, en el Museo de la Lechería y en el Museo del Chao Sanmartín. «En esos años me llegué a preguntar si estaba creando educación, cultura y mercado o negociando con la mafia», asegura. Por eso en 2008 puso tierra de por medio y se fue. «Me harté de chocar contra el muro. Me iba muy bien, la verdad, pero me cansé de dar ideas, de ver cómo tiene que venir un japonés o un americano para que les tomen en serio», dice, y recuerda a su amigo Yayo Sirgo en esta última etapa.

Proyecto musical

Alonso Varela lleva unos seis o siete años haciendo películas de gran presupuesto. En torno a veinte lleva dedicado a la industria. Lucasfilms, Disney, Paramount Pictures, Aardman Animation, Double Negative, Method Studios, Weta y MPC, que es donde trabaja actualmente de supervisor de efectos visuales, son las empresas que han contado con su labor. Por ellas es que en torno a una treintena de títulos llevan también su firma: 'Star Wars VII', 'Guardianes de la galaxia', 'Avatar 2', 'Marte', 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares' y que esperen estrenarse pronto 'La guerra del planeta de los simios' o 'Valerian y la ciudad de los 1.000 planetas'. Y no solo cine. Las ideas no le faltan; y las ganas, menos. Hace instalaciones, música, escultura, performance... Ahora está inmerso en la preproducción de un proyecto que lo unifique todo, 'Mod3llr'. «Será la conclusión de toda mi carrera creativa», adelanta, al tiempo que agradece a todo el equipo que trabaja en él, en especial a su socio y mejor amigo, David Gutiérrez, ingeniero de sonido ovetense, y el director creativo Pablo Reguera. 'Mod3llr' es un concierto de música electrónica y visuales en formato estereográfico. Con él Alonso Varela saldrá de gira, primero a nivel nacional, con el atractivo añadido de que «no habrá un set igual al otro», pues dependerá del espacio y del público.

Su abuela le descubrió la pintura clásica cuando solo tenía cuatro años; su padre, «melómano perdido», le llevó a conciertos de bandas como Cuélebre por todo el noroeste de España porque era técnico de sonido. Le enseñó cómo funcionaba todo en un escenario. Ese fue el origen de la mente inquieta y siempre creadora de Alonso Varela, quien, todavía, confía en poder volver a Asturias. «Me gustaría, pero no lo haré sin un proyecto firme».

SU FILMOGRAFÍA

Alonso Varela. Nació en Gijón en 1974 y ha participado en los últimos años en más de 20 películas como artista digital y artista de efectos visuales. Actualmente trabaja como supervisor de gráficos digitales en 'Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes'.

2014. 'Ex Machina', 'Black Sea: mar tenebroso', 'Exodus: dioses y reyes', 'Drácula, la leyenda jamás contada', 'Guardianes de la galaxia', 'El tour de los Muppets'.

2015. 'Star Wars: episodio VII El despertar de la fuerza', 'Fast & Furious 7', 'Cenicienta', 'Cuatro Fantásticos' y 'Marte'.

2016. 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares', 'Warcraft, el origen', 'Mi amigo el gigante', 'El libro de la selva'.

2017. 'La Guerra del planeta de los simios', 'Valerian y la ciudad de los 1.000 planetas', 'Guardianes de la galaxia vol. 2'.