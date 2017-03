Edurne Pasaban, a punto de ser madre tras un proceso «muy duro»

Edurne Pasaban está a punto de ser madre. La alpinista tolosarra cuenta ya las horas para tener entre sus brazos al pequeño Max tras un proceso «muy duro» que le ha llevado «año y medio de tratamiento que no siempre salió bien». Así lo cuenta esta semana en una entrevista en la revista ¡Hola!, en la que protesta por la insistente cantinela sobre cómo va a cambiar su vida. «Soy consciente, pero que me dejen decidir y no me machaquen tanto», reivindica.

Primera mujer en conquistar los catorce ochomiles del planeta, sale de cuentas el día 17. Será madre con 43 años tras congelar óvulos cuando tenía 38. «Un doctor me dijo 'Edurne plantéate congelar óvulos', le escuché y eso hice». Pasaban tenía claro que quería tener hijos algún día, pero asegura que primero necesitaba culminar otros proyectos. «Cuando empecé la aventura de los ochomiles tenía treinta y tres años y veía cómo mis amigas, de una edad similar, ya tenían hijos. Me gustan mucho los niños y también sentía esa llamada en mi interior», se sincera. «Un día, hablando con una escaladora francesa que es madre, le pregunté por el miedo. Ella, con treinta y dos años, tenía un hijo de ocho. Admitió que podía hacer lo mismo que antes, pero que tenía miedo cuando entraba en un cortante o un desfiladero y que no aguantaba quince días fuera de casa sin ver a su hijo. Eso me frenó en seco», explica.

Unos años después, con mucha aventura en la mochila, tras haber montado una escuela-hotel en Katmandú para ayudar a los niños necesitados y una intensa vida laboral (en la que imparte cursos de 'coaching' para ejecutivos, es profesora asociada en el Instituto de Empresa y gestiona una empresa que pretende enseñar la riqueza de la montaña de este país a los extranjeros), ha llegado el momento. «Me encuentro con mucha vitalidad», dice. «No hay riesgo en ser madre con esta edad. Ahora la medicina está muy avanzada», opina Edurne Pasaban en '¡Hola!'.

Con la incertidumbre de qué sentirá o cómo será cuando Max esté ya en su vida, reconoce que no sabe cómo se planteará el futuro aunque, dice, no se ve «lejos de las montañas». De hecho ya tiene en mente nuevos retos. «Quiero volver al Himalaya o llevar a cabo una gran travesía. Quiero subir al Everest sin oxígeno, es una espina que tengo clavada. O alguna montaña que no se haya subido. O volver desde Nepal en bicicleta». No será a corto plazo. «Tendré que esperar un tiempo para ver cómo se nos da lo de ser padres».

De momento, según se explaya Edurne Pasaban en la revista '¡Hola!', es su pareja quien «lee mucho en internet y en los libros» sobre tener un hijo. «Yo me preocupo menos y digo que ya nos apañaremos».