El cambio del niño de 'El Orfanato' que emocionó a Belén Rueda

'El Orfanato', la película de Juan Antonio Bayona que cosechó numerosos éxitos cumple diez años. Es por eso que en el aniversario del filme el actor que hacía del niño protagonista, Roger Príncep, quiso mandar un mensaje a Belén Rueda a través de la pantalla.

Belén no pudo contener la emoción al verle porque el niño con el que compartió rodaje, ha dejado de serlo. Tenía nueve años por aquél entonces y ha crecido.

«Sólo decirte que gracias por todo lo que hiciste por mí. Nunca me había dado cuenta hasta ahora, que ya soy mayor, de todos los consejos y de cómo me ayudaste a crecer como persona y también como actor. Básicamente me acuerdo de una cosa muy importante que me dijiste tú cuando yo te dije que quería ser famoso. Me dijiste: 'Nunca quieras ser famoso, Roger. Siempre buen actor. Te debo todo lo que he conseguido a ti. Espero que algún día nos volvamos a encontrar para darte muchísimos besos y poder volver a vivir esos momentos que vivimos», fue el mensaje de Roger a Belén Rueda.

¡Roger Príncep es el mítico niño de ‘El Orfanato’ y tiene unas palabras para Belén! #HoraPuntaTVEpic.twitter.com/LSqRzZnRBr — Hora Punta TVE (@HoraPuntaTVE) 29 de marzo de 2017

La actriz no pudo contener su emoción tras ver el mensaje. «¡Pero está supermayor! Madre mía!», exclamó. «Es que no le reconocía casi. ¡Fíjate qué chiquitito era! Era mi bebe», prosiguió.

Tras 'El Orfanato', Roger Príncep participó en películas como 'Los girasoles ciegos' o 'Pájaros de Papel' y en series como 'Los Hombres de Paco' o 'El Internado'.