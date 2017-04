A una isla lejana

Yo a una isla muy, muy lejana mandaría a esos seres miserables que se mofan de las personas generosas y se inventan o exageran enfermedades para sacarles su dinero. Hasta allí enviaría también a los intolerantes que orquestan campañas que solo crean discordia y alientan a la intolerancia. A esos que utilizan la fuerza porque son incapaces de razonar. A aquellos que usan sus cargos públicos para beneficiarse a ellos mismos y para robar oportunidades a otros que no recurren a la trampa. Para eso emplearía yo una isla, si tuviese potestad de trasladar hasta allí a sujetos que no benefician en nada a esta sociedad. Pero no, yo no tengo nada, ni isla, ni aviones solo de ida, ni un plan de teletransportación.

Aquí los únicos que disponen (temporalmente) de una isla son los de Telecinco y la ocupan unos meses al año con una serie de personajes que no han hecho más mal que ser intrascendentes, que de todos los males de este mundo es el menos dañino, reconozcámoslo. Eso es lo que tienen en común los futuros isleños de 'Supervivientes', que son insignificantes. Algunos hasta límites insospechados. El curriculum de los anunciados hasta el momento cabría en una tarjeta de visita. Por lo que yo sé está previsto que acuda una modelo que ha desfilado para marcas que nadie conoce, que se casó con un tenista y que después ha vivido de ir contando lo que hizo o no con el deportista en cuestión. También irá su madre, que de profesión es eso, su madre. A ellas se unirá un humorista venido a menos que mantiene una relación con una presentadora, la hija de un torero y una tonadillera, y otra hija de un colaborador de televisión. La ocupación laboral de estas dos últimas es ser hijas. Menos mal que en el DNI hace años que no es necesario indicar la profesión.

Telecinco ya no consigue con sus 'realities' la fuerza de antaño y una de las razones para explicarlo es que no le quedan participantes que echar mano de su peculiar universo. Y recurre a famosos de quinta o sexta categoría. No han hecho ningún daño, simplemente son insustanciales. Esperemos que vaya bien de audiencia y no pase como en ese 'reality' inglés que se canceló y nadie avisó a los concursantes.