El exjugador de béisbol Alex Rodriguez habló el viernes, por primera vez, de su relación con la cantante y actriz Jennifer Lopez. En el programa de la televisión estadounidense The View, el deportista de 41 años no solo confirmó el noviazgo -sobre el que Lopez aún no ha hablado- sino que dedicó encendidos elogios a su pareja. «Estamos en un buen momento, ella es una chica increíble, y uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido, además de una madre increíble», subrayó.