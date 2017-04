«Pierce Brosnan es entrañable»

Las historias de indios y vaqueros fueron las preferidas por toda una generación nacida con el 'baby boom' de los años 60. Entre ellos Carlos Bardem (Madrid, 1963), que ha cumplido uno de sus sueños de infancia al calzarse el sombrero tejano y el rifle Winchester para dar vida a un ganadero en 'The Son' ('El Hijo'), el 'western' que el canal estadounidense AMC tiene listo para su estreno el próximo 27 de abril en nuestro país (23.00 h.) y en el que comparte escenas con Pierce Brosnan. Además, el actor madrileño acaba de empezar a rodar 'La Zona', una superproducción de Movistar+ que arranca con el accidente de una central nuclear en Asturias.

- La ficción española ya se atreve con accidentes nucleares.

- Creo que es un salto adelante, hacen falta series como esta o como 'La Peste', que perdamos el miedo a hacer una ficción diferente a la generalista. Esta me recuerda a todas esas series que nos encantan y que vienen de fuera, con riesgo, personajes complejos e historias potentes.

- Pero luego las series de fuera no triunfan en 'prime time'.

- Supongo que tiene que ver con los modos de consumo. Las plataformas de cable y de demanda no tienen la audiencia de un canal generalista, pero este modelo está cambiando mucho. A mí al final son las series que me interesan, yo por ejemplo vengo ahora de rodar 'The Son' en Estados Unidos. Me congratula estar allí y aquí trabajando en productos de calidad.

- ¿Cómo encaja su personaje en este accidente nuclear?

- Es un tipo complicado que, como todos los personajes de 'La Zona', vive una situación de excepcionalidad en los bordes de esta zona de exclusión nuclear, y está sometido a muchas presiones. Como han dicho los hermanos Sánchez-Cabezudo (creadores de la serie), todos los personajes tienen su momento. Aunque la trama se estructura a través del personaje de Eduard Fernández, todos la vamos a liar parda en algún momento pero no puedo dar más pistas.

- Esto podría suceder de verdad, ¿inquieta?

- Hay un concepto de esta serie que me apasiona y creo que en él se han inspirado los creadores. Me refiero a lo que pensamos de nuestra civilización, ese control del hombre sobre la naturaleza, y cómo desaparece de repente debido a un accidente y se convierte en un lugar sin ley, contaminado, donde todas las reglas de convivencia se subvierten.

- Como Chernóbil.

- Exacto. Si ves imágenes de los alrededores de Chernóbil llama la atención esas manadas de lobos que han recuperado el terreno que le pertenecía al hombre. Es todo muy fantasmagórico... Claro que inquieta mucho.

- Y del 'thriller' a 'The Son', el western que ha coprotagonizado con Pierce Brosnan...

- Es una serie increíble, la más ambiciosa que ha producido AMC, y eso que ellos son los responsables de 'Breaking Bad'. Es un 'western' muy potente que se desarrolla en la frontera entre Texas y México, con guerras entre rancheros y el surgimiento de los primeros magnates del petróleo.

Los últimos españoles

- ¿Es usted el típico malo del 'far west'?

- Yo soy el antagonista, el líder de los García, la familia enemiga de esos magnates. Somos los últimos españoles que quedamos allí de los que se instalaron en el siglo XVIII. Intentamos aguantar los envites de esta nueva Norteamérica agresiva, pujante, blanca... Al fin y al cabo llevamos doscientos años viviendo en esas tierras.

- Llega en un gran momento...

- ¡Completamente! Es una serie muy valiente, sobre todo por el momento que vive Estados Unidos, donde los temas de las fronteras, el muro y el racismo están candente.

- ¿Era de niño muy de 'western'?

¡Me encantan! He cumplido un sueño con esta serie. En 'The Son' he vuelto a ser niño, como cuando jugaba a indios y vaqueros, con mi rancho y mi rifle Winchester.

- ¿Conocía a Pierce Brosnan?

- No, nos conocimos allí. Es un tipo encantador, muy buen compañero y divertidísimo. Él conocía alguna cosita de nuestro país de cuando estuvo grabando en Bilbao e interpretaba a James Bond... Es muy entrañable, un tipo que te hace fácil trabajar con él.

-¿Se siente más presión con ese cartel?

- Es como salir a jugar un partido de Champions. Te lo ponen todo muy fácil y cómodo, respetan el trabajo del actor, pero luego hay que hacerlo perfecto.