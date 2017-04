¿Te acuerdas de 'Chapis'?

Fue uno de los presentadores más conocidos de la televisión de los años 90, pero las circunstancias de la vida le obligaron a dejar la pequeña pantalla. José Antonio Botella, más conocido como 'Chapis', reapareció el sábado en 'Sálvame Deluxe' para hablar de su vida, antes, durante y después de la tele.

Se sentó en el plató visiblemente desmejorado y con problemas a la hora de hablar. «Quiero que todo el mundo sepa que sigo vivo», explicó ante los insistentes rumores que circularon sobre su muerte. 'Chapis' goza hoy de un buen estado de salud, a pesar de que en su momento sufriese un ictus que le dejó secuelas perceptibles.

'Qué Me Dices' fue el programa que lo catapultó al estrellato, donde tenía como compañera a Belinda Washington. Tras tocar el cielo de la fama, su vida se truncó y el presentador no lo supo asimilar y eso le llevó a la «mala vida». «Mis padres me regañaban porque salía muco y tenía una mala vida. Los rumores me dolieron tanto a mí como a ellos», manifestó.

Belinda Washington y 'El Chapis' en 'Qué Me Dices'.

Tras su salida de televisión, José Antonio, siguió recibiendo ofertas de otros programas aunque finalmente acabó dedicándose a cuidar de su madre. «Alguna vez me han propuesto volver a la televisión, pero mi madre me aconsejó que no me metiera en más líos. No le hacía mucha gracia».

La relación con Belinda no era ni buena ni mala, pero ahora es inexistente. «Con Belinda Washington tuve roces, pero me aconsejó mucho», elogió a su excompañera. Sobre la etapa de 'QMD', el madrileño apuntó a Massiel como el personaje que peor le caía, coincidiendo también, como explicó Jorge Javier, con la más atacada de esa etapa en la que recordaban una y otra vez sus imágenes con el mantón.