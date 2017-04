Las redes aplauden el gesto de Michelle Obama de dejarse fotografiar con su verdadero pelo

Las mujeres con el pelo liso sueñan con una melena rizada y con gracia. Las de cabello lacio suspiran por las ondulaciones. Eso es un hecho demostrado casi científicamente. O no.

La única base científica de tal afirmación consiste en observar a algunas féminas. Sin ir más lejos, el caso de Michelle Obama. La ex primera dama estadounidenese tiene el típico pelo afro: muy, muy, muy rizado. Pero ella lucha contra su cabellera natural a costa de alisados, planchas y peluquería. Prácticamente en todas sus apariciones públicas se ha mostrado con una melena lisa, sin rastro de algo parecido a un rizo. Sin embargo, ahora que su marido, Barack Obama, ya no es presidente de los Estados Unidos parece que se toma el asunto con más tranquilidad.

Así las cosas se ha dejado ver con su cabello al natural y la foto ha corrido como la pólvora por internet. Apenas se sabe nada de dónde fue tomada la instantánea, pero a Twitter poco le ha importando y muchos se apresuraron a comentar su aspecto. Eso sí, la mayoría son alabanzas, pues a los internautas les ha encantado que Michelle huya de los artificios.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB