Elettra Lamborghini, expulsada, se desmaya en plató tras un desagradable vídeo de Gran Hermano VIP

Ya lo advirtió Sandra Barneda al cerrar el último debate de esta temporada, la número 5, de Gran Hermano VIP. La cosa había estado muy complicada y había habido demasiada tensión tras las cámaras. Y ayer la tirantez saltó al plató.

Tras ser expulsada de la casa por la audiencia, Elettra Miura Lamborghini (heredera de la lujosa marca de coches) salió con cara de muy pocos amigos. Su actitud desganada y chulesca parecía fruto de la soberbia, pero, cuando le pusieron un vídeo de su padre dando un manotazo a su madre tras una fuerte discusión con la madre de Aída, el rostro de la joven se tornó distraído. Parecía no importale lo que acababa de ver.

Poco después comenzó a quejarse de que se estaba mareando, a lo que el presentador de la gala, Jordi González, respondió con sorna, pues creía que la concursante estaba sobreactuando. No obstante, segundos después pidió disculpas y afirmó sentir que se había equivocado.

A la italiana la sacaron de plató y el programa continuó con normalidad. Durante la noche fue entrevista Emma Ozores, que también fue expulsada, y en la casa de Guadalix de la Sierra se permitió entrar a prensa de todo el país para que entrevistaran a las tres finalistas: Daniela Blume, Alyson Eckmann e Irma Soriano.

Tras el enorme revuelo provocado por su desmayo, Elettra ha declarado al blog de Telecinco 'Que no salga de aquí' que se encuentra en buen estado: «Hola a todos, quiero decir que estoy bien ahora que he tomado chocolate». «Fueron muchas cosas juntas, no me lo esperaba. No me gusta nada de lo que he visto y no me esperaba marearme», continúa la ya ex gran hermana, que insiste en que está bien, aunque lo pasó muy mal.