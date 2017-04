«Fui a comprar cocaína con mi hija en el coche», confiesa Alonso Caparrós

Claudia, la hija de Alonso Caparrós, ha sido una de las protagonistas de la noche del 'Sálvame Deluxe'. La joven acudió al plató para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez y el resto de tertulianos, aunque fue su padre quien hizo algunas de las confesiones más reveladoras sobre su pasado, aprovechando además para pedir disculpas a su hija por el daño que sus pasadas adicciones le pudieron hacer tal y como recoge ABC.es.

«Una mañana fui a comprar cocaína con mi hija en el coche, era por la mañana y recuerdo dejar el cesto encima de la barra de un tugurio y ahí comprar cocaína. No te pones tú en peligro, estás poniendo en peligro a tu hijo».

Estas situaciones, recordó el que fue presentador del exitoso programa «Furor», afectaban a Claudia aunque fuera pequeña. «Cuando era muy pequeña yo me acaba de separar. Recuerdo que los lunes cuando la llevaba en el coche miraba por el retrovisor y con tres años estaba llorando, y además evitaba que yo la viera», contó.

Sin embargo, la hija de Caparrós aseguró no tener que perdonar nada a su padre, pues a su juicio, con ella siempre se portó muy bien. «Antes era un poco todo más desordenado porque yo muchas veces no llegaba a entenderte, eras un padre diferente. Siempre has estado ahí en los momentos importantes, pero al mismo tiempo no. Pero sé que tu intención siempre ha sido buena y me has querido y cuidado y tú intentabas elegir lo mejor para mí», recordó emocionada.

Claudia habló también de las salidas de su padre. Se refirió, sobre todo, a cenas con amigos en las que observaba cómo Caparrós bebía y bebía, aunque aseguró que con ella nunca tuvo una mala actitud. «Nunca le he visto mal, pero le veía un poco pasado. Y era como... papá es hora de irse a casa y él era que no, que no, que un poco más... y casi siemptre me terminaba yo yendo antes que él», explicó.

Uno de los momentos que más emocionaron tanto al público asistente como a Jorge Javier Vázquez y su equipo fue cuando Caparrós preguntó a su hija si alguna vez había pensado que su padre no tenía solución. «Siempre he tenido fe en ti, nunca he pensado eso. Siempre he intentado tener recuerdos de los momentos buenos que he pasado contigo, que han sido muchísimos. Siempre has querido que me lo pase bien, que viva la vida, que disfrute, que tenga una vida plena... Siempre has deseado lo mejor para mí, siempre te he visto risueño y con ganas de salir adelante de una forma u otra. Nunca he dudado de ti», le respondió su hija.

Esta no es la primera vez que Alonso Caparrós visita el plató de «Sálvame Deluxe» para hablar de sus adicciones. El pasado marzo, el presentador de «Furor» confesó a Jorge Javier Vázquez que, en el pasado, consumía cantidades enormes de drogas: «Lo suficiente como para matar a siete caballos», contó entonces Caparrós.