Devoción por Longoria

Se oyó: «¡Ahí está!» y fue la señal. Una exclamación casi al unísono de Javier Alonso Navarro y Sonia Abad, avezados cazadores de fotografías de famosos de Grado y Avilés, respectivamente, cuando, pasadas las nueve y media de la mañana de ayer, Eva Longoria salía del Hotel Barceló Cervantes de Oviedo. Su atuendo deportivo oscuro, complementado con una gorra con su nombre y gafas de sol, difería del prístino blanco que lució la jornada anterior en su visita a Belmonte de Miranda. La actriz texana de ascendencia asturiana, su marido, José Bastón (ejecutivo de Televisa) y la empresaria María Bravo apenas acababan de apurar los últimos sorbos de su café en el Restaurante Galatea.

Pese a que el cansancio del día precedente se apreciaba en su rostro, la intérprete fue la amabilidad personificada a la hora de posar con ambos admiradores. Alonso Navarro, en concreto, llevaba haciendo guardia al fresco desde las ocho de la mañana. «Están siendo unos días increíbles», destacó la actriz, que llevaba bajo el brazo un ejemplar de EL COMERCIO con su foto en portada.

Y, cuestionada acerca del destino al que les iba a conducir el autobús privado al que subieron, su respuesta fue una mezcla de ambigüedad y clarividencia. «Vamos a ir 'all around' ('por todas partes')», respondió. En cierto modo, no se equivocaba.

Ese «por todas partes» se tradujo en una intensa visita a Covadonga. El frío de la mañana ovetense contrastaba con los más de 25 grados y el sol que se disfrutaban en el lugar. Eso, unido al periodo vacacional de Semana Santa, hizo que la afluencia de gente fuera considerable.

Nada más bajar de su autobús, unos minutos antes de las once de la mañana, las miradas comenzaron a posarse en el grupo. «¿Es ella?», fue la pregunta a media voz más repetida por los turistas y fieles en esos momentos.

Entre la incredulidad y el atrevimiento fueron varios los visitantes que se animaron a salir de dudas haciéndose una foto con Longoria, que no tuvo problemas en charlar animadamente con todos aquellos que recorrieron junto a ella los cincuenta metros que la separaban de la basílica. Y, una vez dentro de Santa María la Real, el halo de estrella de la artista pareció desprenderse de golpe cuando, de manera discreta y sincera, buscó un banco para arrodillarse y pasar unos minutos rezando.

Tras la oración, la actriz y su pequeña comitiva salieron del templo. «Estamos informándonos para un documental y vamos a entrar ahora», indicó Longoria refiriéndose a la Santa Cueva. Y, para reponer fuerzas, el grupo dio buena cuenta de unos cafés y bollos de chocolate en la cafetería del Gran Hotel Pelayo.

Con una sincronía casi perfecta, coincidiendo con el tañido de las campanas de la basílica que anunciaban el mediodía, la estadounidense de origen asturiano entró a visitar a la Santina, no sin antes tomar unas cuantas instantáneas con vistas a la basílica.

«¿Es esta la perspectiva buena?», le preguntó al fotógrafo de este diario antes de inmortalizar el momento. Y, tras leer la placa en recuerdo de la visita que Juan Pablo II realizó al santuario en 1989, Longoria accedió al icónico lugar. «Wow, It's King Pelayo! ('¡Guau, es el Rey Pelayo!')», no pudo evitar exclamar la de Corpus Christi al leer la inscripción en el sepulcro del primer monarca del Reino de Asturias.

Ya junto al altar, la actriz no dudó en pedirle a un visitante que le tomara a ella y su 'troupe' una foto junto a la Santina. Y, al salir, la ovetense Sandra Fernández y su familia se percataron de que «esa mujer vestida de negro» les resultaba conocida. Así que, una vez que despejaron sus dudas, Fernández reconocía que «es guapísima al natural, aunque no se parece a como sale en la televisión».

Acto seguido, tras una breve parada para la compra de recuerdos, el grupo bajó hacia la fuente de los siete caños para cumplir con la tradición. Y, una vez allí, las tornas cambiaron, porque fue una joven pareja de novios la que pidió a la intérprete que les sacara una foto, desconocedores de que quien estaba inmortalizando ese momento era la estrella televisiva.

Otra turista, sin embargo, sí estaba más al tanto de la identidad de la mujer que la precedía en la cola para beber de los siete caños. «¡Qué fuerte, es Eva Longoria! ¡La vimos el otro día en El Hormiguero!», exclamó.

«¿Para qué bebes, si ya estás casada?», bromeó el marido de la texana, José Bastón. Pero eso no fue obstáculo para que cumpliera con la tradición. «¡Está fría!», indicó.

El grupo se detuvo a admirar unos minutos el paisaje que envuelve al Real Sitio, como si quisieran grabarlo en la memoria, antes de subirse en su autobús de camino a Bilbao, siguiente parada de su viaje. «¿Es ella?», comentó a su acompañante una mujer que pasaba en ese momento junto al grupo. «No creo», respondió él.