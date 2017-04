Alonso Caparrós: «Fui a comprar droga con mi hija cuando era un bebé»

El pasado sábado Claudia Caparrós desembarcó en 'Sábado Deluxe' para conceder su primera entrevista en televisión. La joven explicó cómo le afectó la adicción a las drogas de su padre, unos hechos que el propio presentador confirmó en el mismo plató hace apenas unas semanas.

En su relato, Claudia explicó cómo fue el momento en los que fue consciente de que su padre tenía un problema de addición a las drogas y alcohol. "Mi padre con la bebida llegaba a un punto de no retorno, él dejaba de tener coherencia, yo no sabía lo que pasaba pero sí entendía que algo no era normal", aseguró. (Más información en Mujerhoy.com)