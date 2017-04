El dardo de Máxim Huerta a Telecinco y Bertín Osborne

El escritor y antiguo rostro de Mediaset, Màxim Huerta ha visitado el plató de 'Dani&Flo' de Cuatro para presentar su última novela, 'La parte escondida del iceberg'. Durante la presentación del libro Dani Martínez preguntó al excolaborador de 'El programa de Ana Rosa' si es más complicado escribir sobre uno mismo o sobre un personaje inventado.

A lo que el periodista contestó "entrar en Telecinco", lo que causó la risa de la pareja de presentaores.

"Hace 2 años que no entraba aquí. Dani, estoy en shock", continuaba el escritor. "¿Pero sigue tu foto en los pasillos?", le preguntó Dani Martínez. "No, la quitaron. Tardaron dos días. ¡Pero está Bertín! ¿El chico que me sustituye es Bertín?" exclamó Màxim a carcajadas ante Flo y Dani, que no daban crédito a lo que estaban viendo.

Pero no quedó ahí, Màxim cantó parte de 'Como un vagabundo', canción de Bertín Osborne, a quien más tarde le mandó un mensaje a cámara: "Bertín, mi casa es la tuya".