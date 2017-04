Paula Echevarría, en Asturias para desconectar de su separación de David Bustamante

Paula Echevarría atraviesa uno de los peores momentos de su vida después de que se hiciese pública su separación de David Bustamante. Por eso ha decidio tomarse un respiro y descansar en casa. La candasina ha publicado hoy en su perfil de Instagram una imagen de su paso por el Negrón, y su llegada a Asturias. «¡Cómo te echaba de menos!», dice en la instantánea.

La ruptura definitiva entre Paula Echevarría y David Bustamante después de once años de matrimonio no es más que la confirmación de que la crisis que la pareja vivió hace tres meses era insalvable. Así lo confirma la periodista Beatriz Cortázar para ABC.es, quien también asegura que la pareja, tras haber superado otros baches en su matrimonio, habría firmado una especie de 'pacto de no agresión' ante la posibilidad de que finalmente ocurriera lo que parece que pasará: el anuncio del divorcio

En la primera aparición pública de Paula, donde presentaba un perfume, la candasina se mostró muy afectada e incluso se le escaparon algunas lágrimas. Estas fueron sus declaraciones a los periodistas: «Estoy muy nerviosa, porque aunque estoy acostumbrada a las cámaras esto impone mucho, porque vaya revuelo. Pasan cosas en mi vida y en mi casa, como en todas, pero si algún día pasa algo al respecto de todo lo dicho, lo sabréis. Ahora no voy a entrar. Ni yo me voy a pronunciar, ni él lo va a hacer. Agradezco con el cariño que se me trata, pero es que no voy a pronunciarme. Mientras que David y yo no hablemos... El tiempo dirá. David y yo nos queremos muchísimo».

El entorno de la candasina habla de «un secreto a voces»que no había trascendido antes por no herir a su hija Daniela, de ocho años, a la que adoran. El círculo de ambos, que conoce bien la intrahistoria de la relación, cree que la vuelta atrás es improbable y argumentan que, en estos diez años de matrimonio, no todo ha sido tan idílico como trascendía. «Había problemas de convivencia y desencuentros. Llevaban tiempo intentando superar la crisis, pero ya no dan más de sí. Si han llegado hasta aquí ha sido por su hija»

Los amigos del cantante han explicado que «Bustamante lo está pasando muy muy mal, está destrozado». Además, hablaron de que «la última foto que hay de los dos juntos es en la cabalgata de Reyes, hace dos meses». Y aseguraban que Paula había acudido con sus padres y sin David al acto de preparación a la comunión de su hija, algo que ha hecho que los rumores cogieran más fuerza. Pero hay algo que María Patiño cree que puede favorecer a la pareja: «En estos dos meses han tenido encuentros y hay algo que no se ha perdido: la química a nivel físico existe, y mucha».