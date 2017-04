«No es definitivo»

E stá en Asturias, en su casa. A primera hora de la tarde, Paula Echevarría dejaba constancia en Instagram de que iniciaba sus vacaciones, fotografiando la señal de entrada del Principado en la A-66, acompañada de una declaración de amor por su tierra: «¡Cómo te echaba de menos! Asturias, patria querida. Paraíso natural.», con varios corazones de colores, que transmitían con total seguridad más alegría que el suyo propio. Parecía, en principio una inocente expresión de cariño, pero se convirtió en mucho más. Fue el resorte que abrió la veda. La causa, buscada o no (porque la actriz ya sabe de esto más que nadie) de que los alrededores de su casa con piscina, en un pueblecito cercano a Perlora, se convirtieran en parada y fonda de un buen número de paparazzi, que hicieron guardia horas y horas, para nada. Ella dijo que llegaba. Ellos fueron a comprobarlo, pero tan solo las luces que iluminaban el camino hasta la puerta de su casa y la que salía del interior de las estancias ofrecieron señales de su presencia. En Candás, al comienzo de la tarde, nadie sabía aún que había llegado, pero poco a poco la noticia se fue corriendo. Su convecina más popular, había cumplido su promesa de pasar las vacaciones de Semana Santa en familia y en Candás. Allí viven sus padres, en un céntrico piso, pero los vecinos no la vieron pasear por los alrededores, ni por las calles de la villa, como suele hacer tranquilamente siempre que viene. De hacerlo esta vez, probablemente para contemplar alguna de las procesiones que estos días llenan las calles, lo hará sin David Bustamante. Será, por tanto, la imagen de Paula una estampa inédita, pues era habitual verlos tomar algo a los dos en cualquier sidrería, o recorrer el puerto y las callejuelas con su hija, Daniella. En el pueblo había ayer ambiente de fiesta y las tiendas de marañuelas hacían su particular agosto, pero en casa de Paula Echevarría el ambiente no debái de ser tan alegre. Y mientras fuera las cámaras hacían horas de espera gracias a su fotografía en las redes sociales, a varios kilómetros, y tras pasar una de las peores semanas de su vida, David Bustamante decidía romper su silencio y hablar sobre la separación de la que todos hablan.

El cantante, que se encuentra pasando unos días en San Vicente de la Barquera, donde nació en 1982 y donde vive su familia, no pudo más y quebró su propia decisión de no hablar. Lo hizo tras leer y escuchar las informaciones de estos últimos días, en las que llegaban incluso a cuestionarle como marido. Bustamante no soporta, asegura, las declaraciones de algunos periodistas del 'cuore', que afirmaban, por ejemplo, que se iba de casa a por tabaco y que pasaba cuatro días sin volver. Quizás por eso decidió hablar. Lo hacía ayer a los micrófonos del programa 'Sálvame Limón', donde aseguró que no reconoce a la persona de la que hablan en los medios. «No soy yo», dijo, visiblemente molesto con todo lo que está pasando desde que se anunció la posible separación con la actriz, con la que lleva 11 años, y con la que se casó por todo lo alto en la Basílica de Covadonga. «Basta ya, no soy ningún delincuente. Estáis dibujando un personaje que alucino y que yo no conozco. Estáis tirando por el suelo mi imagen. Creo que no me lo merezco, me conocéis desde hace 15 años», se lamentaba a la salida de su casa. «Vale ya», pedía Bustamante al reportero que le preguntaba insistente.

Tras «el tiempo dirá» de Paula Echevarría el pasado miércoles en la presentación de su perfume, donde plantaba cara a la prensa por primera vez después de saltar la noticia de su ruptura, la actriz no entró a desmentir ni tampoco a confirmar, aunque sí dejó claro que en «su casa pasan cosas y que hay informaciones que se han dicho que son verdad y otras no lo son». Ahora ha sido el turno de Bustamante, que ha querido aclarar que «sí, hay un distanciamiento con Paula, pero no es definitivo. Seguro que se recupera la relación». David Bustamante había permanecido en absoluto silencio tras la noticia de su ruptura con Paula Echevarría. Mientras la actriz daba la cara sin remedio días después , el cantante optaba por evitar a los periodistas, televisiones y radios y no pronunciarse al respecto... hasta ahora.

