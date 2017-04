Elettra Lamborghini estalla contra 'Sálvame' por su «manipulación»

Recién salida de 'Gran Hermano VIP', Elettra Lamborghini acudió a 'Sálvame' para hablar de su paso por la casa de Guadalix y para hacer balance de su concurso, que esta semana afronta la recta final.

Pero la visita de la nieta del magnate del automóvil peligró hasta el último momento por el anuncio que la presentadora, Paz Padilla, hizo sobre la ex gran hermana. Según el programa, esta tarde acudiría un experto para tasar el valor de los diamantes que Elettra lleva en todo su cuerpo y que podrían rondar los 160.000 euros.

Indignada, Lamborghini amenazó con irse de las instalaciones de Mediaset, alegando que si participó en la quinta edición de Gran Hermano VIP fue precisamente para desprenderse de la imagen de niña rica.

«A mí no me habéis dicho nada de esto» decía una y otra vez. «Esta trampa no me gusta nada», explicó Elettra, para quien ese giro de los acontecimientos suponía una «decepción absoluta».

Lejos de amilanarse ante la fuga de la invitada, los tertulianos de «Sálvame» siguieron la broma. «María Patiño está diciendo que es una niña consentida», afirmaba Paz Padilla, que procedía en tono jocoso haciendo referencia al casi desmayo que Elettra sufrió tras su expulsión cuando Jordi González dio paso a un vídeo en el que su padre daba un manotazo a su madre. Se va «a marear como la niña rica», decía la presentadora.

Finalmente, y gracias a la intervención de un conciliador Kiko Matamoros, la exconcursante intervino brevemente en el programa, eso sí, desde la sala de invitados.