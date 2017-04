'El Puma' pone su salud «en manos de Dios»

José Luis Rodríguez 'El Puma', un auténtico sex symbol latino de la canción allá por los 80, que con solo un movimiento sobre el escenario arrasaba por donde pasaba, no está en su mejor momento.

A sus 74 años confirma que padece una fibrosis pulmonar desde hace 16 años, enfermedad que lo llevó a dar sus últimos conciertos ayudado con una bombona de oxígeno. Parece que ha tirado la toalla, ya que, pesaroso, afirma que «está en manos de Dios».

«Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo. Estamos en eso. Si Dios me lo permite estaré unos años más, o me iré pronto, no sé», reveló en una entrevista para la cadena colombiana Caracol.

La enfermedad que padece es crónica y progresiva y «no le permite respirar con facilidad».

A pesar de su delicado estado de salud, el venezolano continúa con su carrera artística. Tal es así que se prepara para estrenar su próximo material discográfico, 'Inmenso' -saldrá a la venta el 21 de abril- y que fue producido por el también venezolano Ricardo Montaner. Este álbum recopila los grandes éxitos de Rodríguez pero en forma de duetos; allí, El Puma canta junto a Chayanne, Fonseca, Amaia Montero e Il Volo, entre otros.