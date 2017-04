Angela Akins se confiesa «muy afortunada de estar con Sergio García»

«Voy a todos los campeonatos y ni me planteo si me gusta o no este tipo de vida. Soy muy afortunada de estar con Sergio y no entiendo otra vida que no sea con él. Me encanta conocer fantásticos lugares y eso nos hace apreciar más la vida familiar cuando volvemos a casa». Lo cuenta Angela Akins, la texana de 31 años que en unos meses se casará con el golfista castellonense Sergio García, flamante campeón de Augusta.