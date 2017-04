La emotiva carta de Marc Bartra desde el hospital

Hace tan solo unos días, el fútbol se veía amenazado por el terrorismo. El Borussia de Dortmund sufría en sus carnes un atentado en el autobús en el viajaban justo antes del encuentro que tenían que disputar. Marc Bartra (26) que se encuentra allí jugando se veía afectado y tenía que ser operado de la mano. El futuro marido de la periodista deportiva Melissa Jiménez se encuentra todavía en el hospital. Tiempo que Bartra ha aprovechado para compartir una profunda reflexión a través de una carta abierta desde su Instagram. En ella el deportista abre su corazón y habla sin censura de sus sensaciones después de vivir en primera persona el atentado que el pasado martes se cometió contra el autobús del Dortmund. Además, el futbolista ha aprovechado el escrito para dar las gracias a sus seguidores por el apoyo y para señalar la mejoría y su buen estado de salud.

Dolor, pánico e incertidumbre

«Hoy he vuelto a recibir en el hospital la visita que más feliz me hace. Ellas son mi todo, la razón por la que lucho para superar siempre los obstáculos y este ha sido el peor de mi vida, una experiencia que no desearía a nadie en este mundo. El dolor, el pánico y la incerteza de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría... fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida.

A todo esto os quiero decir, que creo que el shock de estos días va disminuyendo cada vez más y a la vez se suman las ganas de vivir, de luchar, de trabajar, de reír, de llorar, de sentir, de querer, de creer, de jugar, de entrenar, de seguir disfrutando de mi gente, seres queridos, compañeros, de mi pasión, de defender, de oler el césped como hago antes de que empiece el partido y motivarme. De ver las gradas llenas de personas que aman nuestra profesión, gente buena que sólo quiere que le hagamos sentir emociones para olvidarse del mundo y sobre todo de este mundo en el que vivimos, cada vez más loco. Lo único que pido, LO ÚNICO, es que vivamos TODOS en paz y dejemos atrás las guerras.

Estos días cuando me miro la muñeca, hinchada y malherida, sabéis qué siento? Orgullo. La miro orgulloso pensando en que todo el daño que querían hacernos el martes, se quedó en esto.

Gracias a los doctores, enfermeras, fisioterapeutas y personas que me ayudan a recuperar y que la muñeca quede perfecta. A las miles y miles de personas, medios, organizaciones de todo tipo, el BVB y compañeros, que me habéis hecho llegar vuestro apoyo y cariño. Por pequeño que sea, me ha llenado increíblemente de fuerzas para seguir SIEMPRE adelante.

Necesitaba escribir y desahogarme y así zanjar todo para ya solo pensar en ponerme al 100% lo más pronto posible! Un saludo muy grande!»