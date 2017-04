Funcional y a la moda

El nuevo reto que se ha marcado la diseñadora María Lafuente se apoya en la funcionalidad en su expresión más básica. 'Sport Fashion Lab', que así se llama, consiste en aunar innovación y moda con el objetivo de facilitar la vida a las personas con discapacidad física. ¿Cómo? Creando productos acorde a sus necesidades gracias a la utilización de tecnología puntera sin perder el componente 'chic'.

Tres deportistas paralímpicos han sido seleccionados para tomar como referencia para desarrollar los productos, no solo moda propiamente dicha, también accesorios que les ayuden. Se está fabricando uno para cada uno en función de sus necesidades particulares, con el fin de mejorar su actividad deportiva. «La idea es que 'Sport Fashion Lab' empiece en el deporte y acabe llegando a la sociedad para solucionar necesidades de la vida diaria», cuenta María Lafuente. Ejerciendo de modelos improvisados están estos días tres jóvenes deportistas propuestos por el Comité Paralímpico Español. Son la atleta Sara Andrés, quien sufrió la pérdida de los pies; la nadadora doble medallista en los Juegos Paralímpicos de Río, María Delgado, que tiene discapacidad visual; y el triatleta Jairo Ruiz, que nació sin parte del brazo izquierdo. Ellos explican sus necesidades y guían el proyecto que está por el momento en su fase inicial. Sus entrenamientos sirven para, en la práctica, diferenciar lo que les será útil de lo que no. A partir de ahí, el proceso evolutivo que supone 'Sport Fashion Lab' no hace más que crecer.

Tanto Lafuente como la empresa de innovación CyP, promotores de la iniciativa, y el alumnado y profesorado del Centro Universitario Villanueva, responsables de su consecución, están mirando qué les será útil y que materiales y tecnologías pueden implementar. Algo similar a lo que la artista Frida Kahlo tuvo que trabajar cuando la polio que sufrió siendo solo uno niña le provocó que una pierna dejara de desarrollársele con apenas seis años. Un accidente terminó de moldear su cuerpo y, de paso, su armario, siendo ahora sus vestidos y aparatos ortopédicos fuente de inspiración tras medio siglo guardados en el armario.

Las herramientas digitales, de las que se encarga que poner a punto la empresa de innovación CyP son indispensables para que 'Sport Fashion Lab' llegue a cumplir sus ambiciosos objetivos. Algo que, por cierto, el equipo quiere tener listo para julio. «Trabajamos con lo último en tejidos, tecnología 3D, weareables y todo lo más avanzado en ingeniería», apunta Lafuente. En sus reuniones se habla de impresoras 3D, del proyecto Jacquard -de Google y Levis-, que permite a los diseñadores y desarrolladores crear textiles interconectados y sensibles al tacto; y de sensores y tecnología móvil como complemento.

María Lafuente defiende la idea de la funcionalidad en cuanto a moda se refiere. «La revolución comienza en los tejidos, estos guardan hoy un mundo increíble», explica la diseñadora, cuya carrera profesional empezó en Oviedo, y enumera los que facilitan la transpiración de la piel y los que hacen posible que haya menos rozaduras. Recién llegada de Bucarest, donde presentó su colección 'Posidonia' en la Romanian Fashion Philosophy, Lafuente dedica ahora su tiempo a este proyecto con el que demuestra que la moda está al servicio de la sociedad.