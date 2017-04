Llongoria es el nuevo Niemeyer

El paso del ciclón Eva (Longoria) por Asturias ha dejado tras de sí un reguero de 'likes' en sus redes sociales equivalente a una campaña promocional del Principado por importe de varios ceros que las arcas regionales jamás podrían permitirse y de la que dan fe sus cifras de seguidores: 7,4 millones en Twitter, 5,4 millones en Facebook y 3,5 en Instagram. Todos, descubriendo al mismo tiempo Llongoria, en Belmonte de Miranda, como si de Eldorado se tratase, porque la estrella relató en sus redes que esa 'small village' tan encantadora y con esas gentes que derrochaban amabilidad era el lugar de donde habían salido un día sus antepasados rumbo al sueño americano y de donde viene su apellido. Y luego, «un honor estar en Asturias», «gracias por recibirme», «he sentido el amor y la energía de cada uno de vosotros», «orgullosa», «guau». Todo un rosario de halagos (con un sol radiante de fondo, por cierto) impagable desde el punto de vista publicitario que ayudaron también a propagar por el mundo publicaciones como el diario británico 'The Daily Mail', que se desmarcó con el titular «Eva Longoria bebe de una fuente mágica en España», como si la de los Siete Caños estuviese en Rivendel y ella fuese una elfa en busca de marido pese a ir por el tercer enlace matrimonial.

Y, por si esos fuesen pocos ingredientes para vendernos al mundo, incluso se atrevió a recomendar Covadonga a Mario López, el recordado A. C. Slater de 'Salvados por la campana': «Tienes que venir, aquí es donde Juan Pablo II dice que nació el Cristianismo, con la batalla que hubo en este lugar». Ejem.

Y así fue como, por unas horas, Asturias se coló en muchos otros medios internacionales, como las revistas 'People' y 'Vanity Fair' -que hablaba de la conexión «entre Eva Longoria y los cachopos»-, cadenas de televisión como la CBS8 de San Francisco, en Estados Unidos, o periódicos como el 'Belfast Telegraph', en Irlanda del Norte y hasta el 'Times of India'. Pero la conversión de Longoria a 'prescriptora' de las bondades turísticas del Principado tiene un precedente muy claro. También latino y también con nombre de mujer. Eso sí: con la gran diferencia de que en 1996, cuando Gloria Estefan vino a reencontrarse sus raíces, no había redes sociales que multiplicaran sus impresiones de lo verde que era Asturias y lo majos que resultan sus habitantes hasta el infinito.

La cubana, que recuerda sus orígenes cada vez que tiene oportunidad (lo hizo al recoger tres Ondas y en el programa de María Teresa Campos, donde se atrevió incluso a escanciar) visitó Pola de Siero hace más de dos décadas coincidiendo con un concierto que ofrecía en Gijón dentro de su gira por España.

Y, según el testimonio de los que asistieron al desembarco, la cantante ya se atrevió a servir unos culetes alentada por su «familión» asturiano, como ella lo llama. Y es que, aunque ahora la conozcamos por el apellido de su marido, el productor Emilio Estefan, en realidad su nombre es Gloria María Fajardo García, porque su abuelo era de la localidad sierense de Vega de Poja.

Leonardo García emigró a Cuba a los 17 años, donde matrimonió y tuvo una hija, Gloria, que se casó con José Fajardo. Y una nieta, también Gloria, la estrella hoy retirada de los escenarios, que con solo dos añitos se fue de la isla como alma que lleva el diablo huyendo de los barbudos rumbo a Miami.

Allí, con la niña ya convertida en una factoría de éxitos, las dos Glorias, madre e hija, deciden que es hora de reencontrarse con el pasado, así que se ponen manos a la obra y, de la que venían de bolo a Gijón, se acercaron hasta la Pola junto con el marido de la cantante y su hija para encontrarse con esa gran familia asturiana compuesta por seis hermanos, con sus respectivos hijos y sus nietos. Y cuentan las crónicas de la época que la que se armó con la visita de una celebridad de fama mundial no fue pequeña. Tanto, que hubo quien, directamente, no se lo creyó y que, cuando una prima de la artista le dijo a una vecina que ella y la Estefan eran parientes, la otra le espetó: «Sí. Y yo soy prima de Plácido Domingo».

Anécdotas aparte, lo cierto es que Gloria sigue presumiendo de asturianía allá por donde va, y no se corta un pelo. Como cuando, durante un recital en el Royal Albert Hall de Londres, confesó sentirse muy orgullosa de sus raíces españolas y concretamente, asturianas. «¡Viva España! ¡Y viva Asturias! ¿Saben que soy asturiana? Pues sí, es la patria de mis abuelos. Amo Asturias y España con todo mi corazón», confesó entre tema y tema.

Y otro tanto hace su madre, Gloria, que a sus 87 años arrasa en las redes como cantante de rap, que se hace llamar 'Rapbuela' y que también acumula miles de 'Me gusta'. Toda otra 'influencer' a punto de convertirse en nonagenaria que ríete tú de Paula Echevarría y de Brad Pitt, en horas bajas tras sus respectivos problemas conyugales.

El 50% del tándem Brangelina fue otra de las estrellas del firmamento hollywoodiense contribuyeron a poner Asturias en el mapa. Pero, en su caso, sin raíces de por medio. Todo fue culpa de Natalio Grueso, en aquel momento faraón de esa pirámide curva erigida por Óscar Niemeyer, que se lo trajo sin avisar allá por 2009. «¿No es ese Brad Pitt?». Fue la pregunta que se formularon entonces decenas personas en Avilés, cuando el guapo oficial de Hollywood se paseó por la ciudad como si fuese un turista más. Una duda que le salvó de firmar cientos de autógrafos. Y, para no ser menos que la Estefan, también probó con el escanciado cuando, al llegar al parque de El Carbayedo, se detuvo con su comitiva a dar buena cuenta de una botella de sidra en el restaurante Tataguyo, donde, tras ver hacer lo propio a Paco, el camarero, se lanzó a echar un culete.

Anécdotas de una visita de la que las hemerotecas subrayan que «el actor destacó por su amabilidad e hizo gala de un gran sentido del humor. Aunque también comentaron lo cautivadora que resulta su voz», mientras que el público, arrobado, hacía notar: «Es más guapo que en las películas».

En aquella época, todo era posible en el Centro Cultural Internacional, con Pitt -todo un apasionado de la arquitectura- comprometiéndose incluso a «hacer algo en el entorno del Niemeyer», como revelaba la alcaldesa Pilar Varela, consciente de que ese algo solo podía ser una cosa: levantar una arquitectura singular, un edificio.

El resultado fue que periódicos como 'The Guardian' dedicaban artículos a Avilés. Como el que firmaba Paul Richardson, que titulaba «Una gran esperanza blanca en Avilés» y que se refería al «efecto Niemeyer» como un maná en cuanto al turismo, las oportunidades económicas y al tirón cultural. Un centro que -detallaba- contaba con una «lista de consejeros» entre los que se encontraban Kevin Spacey, para cuestiones teatrales, Pitt o Stephen Hawking o Woody Allen, que además de aportar sus conocimientos sobre cine, se marcó una actuación estelar con su banda de jazz. Y 'The Guardian' no era el único: la agencia china de noticias 'Xinhua' dedicó en su página web una fotogalería a la visita del actor en la que destacó la singularidad del edificio diseñado por el arquitecto brasileño, mientras que el diario 'Thaindian News' recogía en sus páginas su interés por el desarrollo de la Isla de la Innovación.

El portal 'iafrica.com' fue otro de los que se hicieron eco de la visita de Pitt a Avilés y en su información citaba palabras de la alcaldesa, que destaca la importancia de la presencia del guapo oficial de Hollywood en la villa del Adelantado. Y el rotativo 'Le Monde' o el canal internacional de noticias 'France 24' mostraron a los franceses el Niemeyer y apuntaron al enorme interés que Pitt tenía por él. Noticias a las que se sumaron las del 'Herald Tribune», el 'Art Daily' o 'People'. Por supuesto, el acontecimiento tampoco pasó desapercibido en América Central y del Sur. Y, como ejemplo, el diario 'Informador' de México se encargó de difundir unas imagen que dieron la vuelta al mundo también a través de internet y de la televisión.

Y si por Avilés han pasado en los últimos años figuras reconocidas mundialmente de la interpretación como Omar Sharif o, más recientemente, John Malkovich, Pitt se ha convertido en la más mediática hasta la fecha, otorgando a la tercera ciudad asturiana el podio que tradicionalmente había ocupado Gijón gracias a sus macroconciertos (de Tina Turner a los Rolling o Bruce Sprinsgteen) y a un festival de cine por el que han desfilado astros rutilantes como Jack Palance, célebre por sus papeles de villano al interpretar personajes de duros, malos o psicópatas, el inolvidable capitán Furilo de 'Canción triste de Hill Street' (Daniel J. Travanti) o la mismísima Jacqueline Bisset, la que para muchos es una de las actrices más bellas del orbe, como se aprecia en las fotos que la sitúan junto a Vicente Álvarez Areces allá por 1991.

Un desfile de caras conocidas al que también las calles ovetenses han terminado por acostumbrarse gracias a los Premios Príncipe de Asturias (hoy Princesa), que han conseguido traer a estrellazas de la talla de Liz Taylor, Arthur Miller, Leonard Cohen o Francis Ford Coppola, recibido a las puertas del Hotel de la Reconquista a los sones de la banda sonora de 'El Padrino' interpretada a la gaita.

Esta cita ineludible para los Reyes que, edición tras edición, acapara páginas y links de todo el mundo gracias a la talla de sus premiados ejerce de escaparate de excepción de «una ciudad de cuento», en palabras de Woody Allen, otro publicista sin parangón que un buen día cayó rendido a los encantos de Asturias y que, desde entonces, mantiene una relación amorosa con el Principado, repitiendo visita en varias ocasiones, alguna de ellas junto a las dos hijas del cineasta y su mujer, Soon-Yi, y rodando aquí parte de 'Vicky Cristina Barcelona'. Y, no contento con guardarse el secreto, recomendó visitar la región «para evadirse de lo feo del mundo». Casi nada.

La que también se enamoró (ella más carnalmente) fue Jessica Lange, casada con el fotógrafo Paco Grande, hijo del reputado nutricionista Francisco Grande Covián. Una Lange que conoció la región cuando era solo Jessi, una atractiva joven norteamericana de 26 años totalmente desconocida para el gran público que veraneaba en Colunga.

Ya convertida «en dos veces ganadora de un Oscar», volvió a Asturias en 2011 para inaugurar una exposición fotográfica en el Niemeyer cuando todo era posible, una afición que -dijo entonces- le venía de su «marido asturiano».

Hubo quien forjaron su romance con la plaza de Borizu como romántico telón de fondo (Hugh Grant conoció a Elizabeth Hurley durante el rodaje de 'Remando al viento', de Gonzalo Suárez) y quien estuvo de paso como Martin Sheen, cuyo verdadero nombre es Ramón Gerardo Antonio Estévez (de madre irlandesa y padre gallego), que durante el verano de 2003 hizo una escapada a Asturias, dejándose ver por el gijonés Club de Golf de La Llorea y por Ribadesella, donde visitó Tito Bustillo y la capilla de Guía acompañado de otro actor de Hollywood, Matt Clark. Porque quien aún no ha pisado el paraíso anhela conocerlo. Y ahora, gracias a su Eva particular, más. Es el caso del actor Andy García y de su hija, modelo curvy y que ya ha expresado su deseo común: «Tenemos pendiente un viaje en familia a Asturias. La familia de mi madre (María Victoria Lorido, nacida en Cuba hace 58 años) es de un lugar diminuto (Taramundi) y creo que estamos emparentados con medio pueblo y que hay una estatua de mi bisabuelo. Me encantaría ir. Suena genial».