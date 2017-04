Jim Carrey reaparece irreconocible

El actor Jim Carrey ha publicado una imagen en su perfil de Twitter en la que aparece irreconocible, con una imagen muy diferente a la que conocemos. Aunque sonriente, el aspecto desmejorado que ofrece el actor no ha pasado inadvertido para sus seguidores, que se muestran muy peocupados por su estado.

El actor vive alejado de la esfera pública desde que su exnovia, Cathriona White, decidiera quitarse la vida en septiembre de 2015. La joven, de 30 años, dejó una nota al actor antes de morir en la que, entre otras, cosas, se lamentaba por su separación reciente: «He pasado 3 días sin poder creer que ya no estás aquí. Tengo el corazón roto y trato de juntar las piezas nuevamente. Podría, solo que no tengo la voluntad de hacerlo esta vez. Lamento que sintieras que no estuve para ti. Traté de darte mi mejor parte». Además, White decía al actor que podía hacer lo que quisiera con su cuerpo: «Realmente no sé sobre el funeral o esas cosas. Tú eres mi familia así que lo que sea que elijas estará bien», escribió. «Por favor, perdóname. Simplemente no soy de este mundo», terminó diciendo.