El 'zasca' a Pérez Reverte por un error ortográfico

Arturo Pérez Reverte ha vuelto a ser protagonista en la red social Twitter. El escritor, que escribió un microcuento, cometió un error ortográfico que quiso corregir un usuario que, utilizando el el hashtag #hecorregidoaReverte, quiso advertir Reverte de sus error.

Al escritor, que no le gusto el gesto de este usuario, le tachó de «listillo». Después, y tras comprobar que sí se había equivocado, bajo los humos, rectificó y mandó un saludo al chico.

Ella dijo "te mataré mientras duermes si vuelves a pegarme". El le miró los ojos y no volvió a dormir tranquilo. Tampoco volvió a pegarle.

@Juaspito .No se pase de listo, que ya hay muchos. Le miró los ojos como le miró la boca. No la miró a los ojos. Usted no corrige a nadie, listillo