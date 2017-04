¿Con qué propósito viajó Tamara Gorro a Los Ángeles?

El viaje de Tamara Gorro a Los Ángeles durante la Semana Santa ha traído consigo un montón de cuestiones sobre cuál fue verdaderamente el motivo. La mujer del futbolista del Valencia Ezequiel Garay ha dejado a su hija Shaila a cargo de su padre porque tenía un compromiso en Estados Unidos, pero poco se sabe al respecto.

Pero ha sido una foto que ella misma ha publicado en su perfil de Instagram la que ha levantado las sospechas. En concreto, se trata de una foto en la que aparece con una mujer embarazada de la que se desconoce su identidad y sobre ellas aparece un cartel escrito en inglés dando las gracias. A raíz de la publicación se han disparado los rumores sobre la maternidad.

De hecho, en la camiseta de la misteriosa mujer aparece un mensaje sobre la maternidad subrrogada. Además, en el texto que acompaña a la imagen se puede leer: «Un mensaje que muestra simplemente lo que es: NATURALIDAD». ¿Querrá Tamara darle un hermano o hermana a la pequeña Shaila?

Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 8:34 PDT

No obstante el misterioso viaje que Tamara Gorro ha realizado a Estados Unidos se ha visto marcado por un desagradable imprevisto. "Este viaje ahora más que nunca lo hago con más fuerza, se lo dedico a una persona muy importante para mí, que hizo junto a su mujer que todo esto fuera posible. Ayer se me fue de repente y me he quedado coja, tremendamente triste y desubicada...", afirma Gorro, completamente compungida, a través de las redes sociales.

"Todo va por ti querido mío. Me has partido el alma, pero haré todo lo que te gustaría que hiciera. Te quiero", matiza el televisivo rostro.

Hay que recordar que Tamara Gorro mantiene una estupenda relación con la mujer que tuvo a su hija Shaila y todo su entorno. De hecho, todo parece indicar que se refiere al marido de esta, un hombre al que guarda un inmenso cariño.