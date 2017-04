Letizia, en su primavera más sexy, con un escote Bardot

El escote 'off the shoulders' o Bardot lleva desde el año pasado alojado en nuestras vidas y en nuestros armarios y durante el último verano se convirtió en una de las tendencias que más adeptas encontró. Inspirado en los estilismos que popularizó la actriz francesa Brigitte Bardot allá por los años '60, se caracteriza por dejar los hombros al aire y aportar un toque muy femenino y sensual a nuestros 'looks'.

Las famosas e influencers no tardaron en sumarse a la reinvención de esta moda que volvimos a ver en la pasarela de la mano de Balenciaga o Delpozo, el 'street style' se rindió al que muchos calificaron como el nuevo 'palabra de honor' y ahora es nuestra Reina la que ha sorprendido sucumbiendo a los encantos de esta favorecedora tendencia. (Más información en Mujerhoy.com)