Jorge Cela Trulock (Madrid, 1932), hermano del Premio Nobel, fundador de la editorial Alfaguara, escritor secreto y en voz baja muchos años, conoce todos los entresijos del mundo literario y para muchos, Francisco Umbral entre ellos, desempeñó siempre las funciones de maestro, marcado por la honradez, el saber estar y un humor, tan inteligente como refinado, que dice mucho de su apacible forma de estar en el mundo.

¿Cómo van los fastos del centenario?

La obra de Camilo está más viva que nunca. Su hijo, mi sobrino, y yo, nos propusimos reivindicar su legado y no tanto ese final tontorrón, de prensa del corazón, que tuvo. Coincido con mi sobrino en que el Camilo a tener en cuenta es el primero: el del 'Pascual Duarte', 'La Colmena', 'Viaje a la Alcarria'... Nos llevábamos diecisiete años, curiosamente yo empecé por 'Mrs. Cadwell habla con su hijo'. A ese propósito hay que subrayar que Camilo no sabía una sola palabra de inglés, como tampoco la sabía mi padre, pese a ser inglesa la lengua materna. Ah, y en una biografía reciente se asegura que mi padre nos pegaba con el cinturón, lo que es una infamia.

Cela siempre fue un escritor en presente.

No traicionó a su época: contaba lo que vivía, sin dulcificar la realidad, aunque sí poetizándola. Es un escritor lírico y para eso hay que leer la obra completa. Supo desde el principio que quería ser escritor sin más oficio que ese. Su única preocupación era escribir, sacar la página adelante y no verse tanto como escritor. Trabajar y trabajar. Tenía deformados los dedos de una mano, índice y corazón, era inmune a la fatiga.

Dicen que no leía.

Leía muy poco, es cierto. Él, escribía. Y me aconsejaba no leer. Cuando le dabas un libro decía: «¡Huele bien!». Debido a una enfermedad de juventud leyó la colección completa de Ribadeneyra. La tenemos en casa encuadernada con sus iniciales: CJC. Fuera de eso leyó muy poco. No tenía tiempo. Escribir le llevaba doce horas diarias, con siesta incluida. Luego le gustaba salir a cenar, en mejores o peores fondas, pero no estaba con el escritor todo el santo día.

Lola Lucio confesó que, pese a haberle visto una veintena de veces, jamás le vio borracho porque era un burgués.

Yo nunca le vi borracho ni acaso achispado. Despreciaba el alcohol, en las comidas decía que te bebieses tú el vino. Sí, puede que tuviese las normas sociales o protocolos del burgués. Le gustaba un buen sitio, con buen mantel. De la gente que no le guste comer y joder hay que desconfiar siempre, decía mucho. El estómago y el sexo siempre fueron a la par en su personalidad.

Su sobrino afirmó en la Cátedra Alarcos que ser escritor es muchas veces una lacra, y que Antonio Machado pudo haber evitado su final esquivándolo a tiempo.

Eso de Machado de que él no le debía nada al mundo y, en tal caso, se lo debía el mundo a él, es un inmenso error. Ser escritor más que una lacra, en ocasiones, es una pesadez. Ojito, como a lo mejor ser fontanero o periodista. Lo ideal sería no hacer nada en la vida en plan indio. Lo que ocurre es que la creación literaria te persigue, es algo que llevas dentro y toda la lucha del escritor consiste en la expresión, sacar a la superficie ese veneno que llevas dentro de la mejor forma posible. Para eso cuenta con herramientas muy modestas: papel, bolígrafo, memoria e intimidad. Camilo aprendió muy rápido la humildad del oficio en Pla y Baroja.

Aseguraba que en este oficio había que tener una paciencia franciscana.

Es el único recurso para que las cosas salgan bien. Jamás tuvo prisa por nada y supo bien lo que era paciencia y barajar. La paciencia es la gran aliada del trabajo constante. Escribió toneladas de papel, se levantaba a las siete de la mañana, trabajaba hasta la hora del aperitivo, comía después, una breve siesta, el yoga ibérico, y seguía hasta la noche. Si había dinero le gustaba después salir a cenar.

Aseguró que unos años habría sido capaz de dar un brazo, dejarse cortar un brazo, por el Nobel.

Los premios le daban igual: el Cervantes, el Nobel, el Príncipe de Asturias. Y le daban igual sabiendo quién se los daba. Él solo creía en el oficio, en el trabajo, en hacer la tarea lo mejor posible y, si luego venía el reconocimiento, pues estupendo. Sabía que la mejor forma de conseguir dinero era no buscándolo. Por ejemplo, yo nunca le escuché hablar de literatura. Su lucha era que el libro fuese algo, que el libro se abriese camino solo, y así sus correcciones eran infinitas, no claudicaba, con su letrita minúscula, sin descanso, páginas enteras repletas de tachaduras y notas al margen. La inspiración era lo que quedaba después de haber puesto en limpio la tarea.

Se subrayó en la Cátedra Alarcos su condición de menestral.

Así es, trabajaba con las manos. La literatura es algo que no se sabe muy bien lo que es y está bien que sea así. Yo, por ejemplo, cuando escribo, procuro hacerlo lo mejor posible y, una vez que el libro está impreso, pues santas pascuas. La lucha consiste en alcanzar cierta perfección. Camilo era vanidoso pero la única forma de no dudar que tenía era la acción. Camilo se inventa en cada libro, no se deja llevar por la facilidad, ensaya una técnica nueva despreciando la anterior, por eso sus libros son violentos, difíciles, sin concesiones al poder. Sus héroes son del pueblo llano y ahí recoge la lengua como si se tratara de una flor. Él no hablaba de literatura, pero siempre era escritor: siempre un bloc a mano, servilletas manuscritas, lo que fuese.

Su sobrino destaca el 'Viaje a la Alcarria' por encima de los demás. Dijo que era el único libro que su abuela, según propia confesión, «podía dejar a las amigas».

En Guadalajara hay un museo inmenso dedicado a ese libro. Ahí habla de sí mismo como vagabundo. Sus herramientas son un cayado, una mochila, unas botas y unos cuadernos, porque las holandesas volaban con el viento. No tiene nada salvo sus ganas de escribir: es un libro muy fresco, muy puro, en los bachilleres tiene siempre un éxito inaudito. Camilo tardó mucho en vivir de los libros: tenía el artículo, la conferencia, las ediciones de bibliófilo que hacía. Con 'La catira', encargo del gobierno venezolano para dar a conocer el país y su lengua, se profesionaliza, cobrando por la novela una millonada para la época. No obstante, a Camilo le importaba más la fama que el dinero. Su búsqueda de la perfección tiene algo de suicida. Siempre estaba en su sitio, era muy pragmático, en absoluto bucólico. Veía su oficio como un trabajo más manual que intelectual, ahí está la clave.

Usted es un escritor secreto y algún académico ha dicho que su obra está por encima de la del Nobel.

Eso son sandeces. Conozco muy poco de la literatura actual: el escritor debe decirse que la literatura es él mismo y es preciso separar el producto editorial del texto literario. Ir educando el gusto estético. Es el Día del Libro y... ¿qué ves en los escaparates? Libros de autoayuda, libros infantiles, libros de jardinería... Por ahí no vas a llegar a nada. Realmente, solo existe la poesía, el género más elevado.