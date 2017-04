Elsa Pataky, en Gijón por motivos profesionales

La actriz española Elsa Pataky sigue narrando a través de Twitter su visita a Asturias. A primera hora de la mañana de ayer publicaba un vídeo desde Ribadesella que ha dado mucho que hablar ya que la madrileña situaba la costa del Oriente asturiano en Oviedo: «From Byron to Oviedo (de Byron a Oviedo)», escribía sin saber que en realidad no estaba en la capital asturiana. No obstante, el vídeo fue eliminado posteriormente, quizás consciente de su error.

Hoy el periplo asturiano de Pataky continúa por la región. Concretamente, ha estado en el polígono de Tremañes, en Gijón, donde la firma de calzado de la que es imagen, Giosseppo, tiene un showroom. La actriz ha estado en las instalaciones de Gijón a juzgar por las imágenes que ha subido a su 'story' de Instagram. En varios vídeos, se ve cómo conoce la nueva colección de la marca y posando con la plantilla de la empresa.