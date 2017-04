«Fue una gilipollez no hacerme la prueba de paternidad»

Entre puchero y puchero, Pepe Navarro le dio anoche a Bertín Osborne todos los titulares sobre Ivonne Reyes que siempre racaneó a los medios de comunicación. «Yo no tuve relación con ella en el tiempo que queda embarazada, habíamos tenido una relación esporádica anterior. Pero en ese momento yo tengo una relacion paterno filial», contó en el programa de entrevistas de Telecinco, que lideró la velada pero sin datos espectaculares (2,3 millones de espectadores).

El que fuera el presentador del mítico 'Mississippi' no escatimó explicaciones durante la entrevista e hizo un relato más o menos cronológico de su relación con la venezolana desde que ella le pusiera una demanda alegando que era el padre de su hijo. Bertín le preguntó por qué no se quiso hacer a prueba de paternidad entonces, hace 17 años, los que tiene hoy el chaval. «Pensé que ella tenía que demostrar que yo era el padre y no al revés. Fue una gilipollez», confesó a Osborne.

Una demanda, asegura Navarro, que le sorprendió. «Voy a contar una cosa que nunca he contado. Yo con Ivonne me he llevado siempre muy bien. En esa época la veo de vez en cuando, charlamos, y un buen día me dice: 'Pepe, estoy embarazada'. Yo no le pregunto de quién es el hijo porque no me interesa, pero le pregunté si quería tenerlo y si tenía dinero. Entonces le digo: 'Tengo una idea, me llevo bien con Antena 3, le vamos a vender una idea, 'Diario de una embazarada', pero tú no digas absolutamente nada'. Hablo con el director de la cadena, no le digo quién es la famosa, pero le cuento que podría ir contando cómo lleva su embarazo, qué come, qué ejercicios hace.. En Antena 3 les parece buena idea pero ese mismo día veo en un kiosko una revista: 'Ivonne Reyes embarazada'. Le llamé y le dije que no me hiciera hacer el ridículo pidiendo favores a la gente».

La relación entre ambos presentadores pasa los siguientes años por silencios entre ellos y reproches públicos de Ivonne Reyes, que siempre ha asegurado que Navarro es el padre de su hijo. La situación da un giro cuando el niño le escribe un WhatsApp al presentador diciéndole que le quiere conocer. «Yo lo entiendo, pero ¿sientas a un niño y le dices: 'No soy tu padre'? No puedes hacerlo. Así que dejo pasar el tiempo, dándole vueltas y me entero un buen día de que es amigo de mi hijo, que tienen más o menos la misma edad». Fue esa circunstancia, explicó Navarro a Bertín, la que le empujó a hacerse la prueba de paternidad, previamente consensuada con su mujer y su exmujer, con quienes tiene otros cuatro hijos.

A partir de ese momento, según el relato ofrecido ayer en 'Mi casa es la tuya', Ivonne Reyes y Pepe Navarro empiezan a hablar por WhatsApp y por teléfono (una de esas conversaciones duró «dos horas»). También por email y en una ocasión cuenta Navarro que ella le mandó por mensaje electrónico en el que le llamaba «de todo menos bonito». También se vieron para cenar y comer un par de veces y en esta última ocurrió algo: «En un determinado momento me voy al cuarto de baño y cuando llego voy a limpiarme con la servilleta y no está, la servilleta no está en su sitio y no la encuentro. Así que cojo otra que está al lado».

El último episodio del enfrentamiento entre ambos lo desencadena Andrea, la hija mayor de Pepe Navarro. «Mi hija tiene conversaciones con el chaval (el hijo de Ivonne) y no muy agradables y me dice: 'Yo no puedo seguir aguantando que te insulten, que me digan en el colegio que mi padre es un cabrón, llevo así un montón de años y estoy harta, quiero saber quién es mi familia'». Es entonces, cuenta Navarro, cuando se hace una prueba «rigurosa y cierta, profesionalnente hecha que dice que mi hija solo tiene tres hermanos».

Osea que esa prueba asegura extraoficialmente pero fehacientemente que no es tu hijo.

Que no es el hermano de mi hija.