El infierno de Mónica Pont: «Doy por perdido a mi hijo»

Mónica Pont hace años que se encuentra alejada de los medios, pero el sábado la actriz se sentó en el 'Deluxe' para contar a todo el mundo el infierno que está pasando con su hijo. «Doy por perdido a mi hijo», decía tremendamente afectada después de haber perdido la custodia de Javier frente al empresario Javier Sagrera.

En la entrevista llegó a firmar que «el padre de mi hijo le obligó a grabar un video hablando mal de mí, y diciendo que quería irse a vivir con su padre, pero no era verdad».

Sobre el mismo video, la presentadora ha relatado que «al final del video hay un momento que mi ex dice que lo ha hecho muy bien», y ha añadido que «cuando le pregunté por el video me dijo que había hecho varias veces el video porque no había dicho lo que quería el padre».

Pero la actriz, que se hizo conocida por su participación en 'Hostal Royal Manzanares', no solo se ha conformado con hablar de la custodia de su hijo, sino que también ha confesado que "he tenido mucho miedo a mi ex", añadiendo posteriormente que una declaración muy dura: "He sido una mujer maltratada".

Además, Mónica Pont no solo ha hablado sobre la relación con su ex marido, sino que también ha hablado sobre la relación con un hombre importante de su vida: su padre. La actriz ha declarado que "ahora mismo no me hablo con mi padre. No tengo ninguna relación con él".

La ex concursante de 'Campamento de verano' ha continuado diciendo que "fue un padre maltratador. En mi libro digo que le partió las dos piernas a una mujer, y cuando lo leyó, llamó a esa mujer y le dijo que me había pasado contándolo en el libro, que en realidad solo le había partido una pierna".

Finalmente, Mónica ha querido hablar sobre el libro que publicó el pasado noviembre, titulado "No estás sola", sobre el que ha afirmado que "yo no cobro nada por el libro. Los beneficios van destinados a una ONG que ayuda a los niños que tienen familias maltratadas".