Brad Pitt, de la ruptura con Angelina Jolie a su adicción con el alcohol

Brad Pitt ha concedido su entrevista más sincera tras el divorcio de Angelina Jolie. La ruptura fue un auténtico mazazo para él y desde entonces comenzó una mala vida que ahora intenta remediar. El actor ha confesado sus problemas con el alcohol y que está acudiendo a terapia.

Hace tan solo unas semanas se publicaron unas fotografías en las que el actor aparecía extremadamente delgado, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores que dieron la voz de alarma en las redes sociales. En un primer momento fueron muchos los rumores que apuntaban a que Pitt había perdido gran cantidad de peso tras la separación de Jolie, aunque lo cierto es que son exigencias del guión. El actor se prepara para un papel en 'Ad Astra', una película en la que interpretará a un astronauta que se convierte en un «náufrago del espacio», un papel que implica la necesidad de que esté más delgado.

En una entrevista ofrecida para la revista 'GQ Style' el actor, de 53 años, mencionó el nombre de su expareja tan solo en una ocasión, para promocionar la nueva película en la que Jolie es protagonista «First They Killed My Father». «Usted debería ver la película de Angie», dijo al periodista.

También habló sobre los seis hijos que comparte con la intérprete, Maddox, de 15 años, Pax, de 13, Zahara, de 12, Shiloh, de 10, y los gemelos Vivienne y Knos, de 8; y la dura lucha a la que se enfrenta para lograr un acuerdo de custodia compartida. Confesó que su mayor temor es que sus amigos crean los falsos rumores que circulan sobre él y sobre su familia que ha terminado por «destrozar la familia».

Durante la entrevista, el actor aseguró que la bebida se convirtió en un problema y que el consumo excesivo ayudó a arruinar su matrimonio. Se calificó a sí mismo como un «retrasado emocional» por no saber mostrar el amor a su familia. Asimismo, Brad, para el que la separación de la madre de sus hijos ha sido como «una muerte», admitió estar ahora mismo reconstruyendo la relación con sus pequeños, también afectada por sus largas temporadas fuera de casa ocupándose del trabajo.

Es la primera entrevista que el intérprete ofrece tras el anuncio del divorcio de una de las parejas mediáticas más queridas. En ella, Pitt se culpa del desmoronamiento de su matrimonio. «Me tocó la lotería y todavía perdería mi tiempo en cosas vacías», dice el productor, que afirma saber muy bien lo que significa el amor. «Significa amar sin sentido de la propiedad. Significa no esperar nada a cambio», añadió.

Brad ha abandonado el consumo de alcohol y acepta que fue un «problema» durante los años de convivencia con su exmujer. «No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo», relató el intérprete. «Cuando formé mi familia detuve todo excepto el alcoholismo. Pero incluso este último año Estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema», agregó. Asimismo, los largos períodos lejos de casa también le pasaron cuenta en la relación con sus hijos. «Los niños son tan delicados. Ellos lo absorben todo. Necesitan que las cosas les sean explicadas. Necesitan ser escuchados. Cuando me dejo llevar por el trabajo, no escucho. Quiero ser mejor en eso», destacó.