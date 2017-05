Jordi Cruz se defiende: «No soy un tirano»

El aluvión de críticas al cocinero Jordi Cruz por sus declaraciones sobre los aprendices que trabajan sin sueldo en las cocinas con estrella Michelin. El catalán aseguró hace unos días que «no son esclavos» mientras reflexionaba que pagar a todos esos becarios en su restaurante ABaC, se encarecería el menú o tendrían menos personal y darían un peor servicio. «Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño», añadió.

La polémica despertada por sus palabras convirtió al jurado de 'Masterchef' en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Lejos de guardar silencio, el cocinero barcelonés ha vuelto a pronunciarse al respeto en su cuenta de Twitter donde ha querido dejar claro que «tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño».

El chef ha querido ir más allá y durante una entrevista en 'Al rojo vivo' ha asegurado que «me parece muy fuerte que me estén llamando tirano» y ha insistido en que «estamos formando a la gente, no les estamos maltratando. No estoy esclavizando a nadie».