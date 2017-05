Gran Hermano VIP | Alyson y Antonio se reencuentran

El amor continúa. El joven brasileño Antonio Rafaski ha anunciado a través de las redes sociales su viaje a España. Una noticia que ha sido acogida por la ganadora de Gran Hermano VIP con euforia: "Te echo de menos ¡Que llegues yaaaa!”, contestaba la americana al enterarse de la visita.

Poco antes de su romance con el brasileño,Alyson pregonaba su amor por su compañero de reality Marco Ferri, quien acaba de darse un tiempo con su pareja. Sin embargo, esto no parece preocupar a la ganadora de Gran Hermano VIP, pues no ha dado más importancia a esta nueva situación: "¿Lo han dejado? Vale, de acuerdo, no es asunto mío. Me da igual si lo han dejado, si están juntos... Yo tengo al brasileño sosiño y estoy contenta", asegura.