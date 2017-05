«Emi y yo no nos caíamos bien»

Ha trabajado como modelo, ha vivido en Tokio y en Sudáfrica, ha actuado en series como ‘Al salir de clase’ y ‘Nada es para siempre’, ha sido relaciones públicas de Shakira (algo semejante a terminar dos carreras y un máster). Acaba de estrenarse como ‘youtuber’, tiene un blog y dos niñas de 3 y 4 años... Es la energética y polifacética Carola Baleztena, que, además de todo eso, se ha convertido en la inesperada nueva pareja del joyero Emiliano Suárez, hasta hace cuatro días codiciado ‘soltero de oro’. Juntos forman la pareja del momento de la sociedad madrileña. Y una de las más hiperactivas. Lo mismo se van de marcha con Alaska y Mario Vaquerizo que montan un sarao solidario en el exclusivo palco del Bernabéu para recaudar fondos entre los ‘vips’ con el fin de cumplir ‘El sueño de Vicky’.

‘El sueño de Vicky’ es una asociación recién nacida que tiene como objetivo apoyar la investigación del cáncer infantil. El pasado 25 de abril reunieron 60.000 euros gracias a la colaboración desinteresada de famosos como Joaquín Cortes, Genoveva Casanova, María Esteve, Rafael Amargo... Y también, Emiliano Suárez y Carola Baleztena, que todavía recuerdan la entereza con que Laura, la madre de Vicky, una niña de cuatro años que murió de cáncer, les pidió ayuda. «Emi y yo decidimos poner toda la carne en el asador. Ahora el dinero recaudado se destinará íntegro a un estudio sobre ‘inmuno-viroterapia’ de la Universidad de Navarra», explica Carola, al tiempo que reconoce sentir un escalofrío al hablar de «esa enfermedad horrible».

Su madre, que era directora de producción de ‘Informe Semanal’, falleció por culpa de un tumor a los 36 años cuando ella, la menor de seis hermanos, tenía solo tres añitos. Baleztena, que ahora tiene 37, nació en Madrid pero se siente «navarra de sangre y de pensamiento». Su padre, que «de golpe se encontró solo y con seis hijos», era director artístico de cine y televisión. Carola le acompañó de jovencita a muchos platós y eso acabó cambiando su vocación de jugadora de baloncesto por la de actriz. Decidió estudiar Arte Dramático, pero en un programa de Hermida, Beatriz de Orleans le dijo: «Tú tienes que ser modelo». Y ahí empezó su carrera de maniquí. «Me lo pasé pipa viajando por todo el mundo». El doctorado le llegaría después como encargada de comunicación y relaciones públicas de Shakira... Acabó trabajando en Miami. Se casó, tuvo dos hijas... Se separó.

«Me daba pereza conocerle»

Y, hace menos de dos años, regresó a Madrid con sus pequeñas. «He sido una mujer insegura, pero en esa época me sentía reforzada, muy segura, y sin la menor intención de tener un tío al lado». Todo jugaba en contra para que Carola y Emiliano se enamoraran. Ella no tenía tiempo ni ganas... Y, para remate, los dos se caían «bastante mal». «Nos conocíamos desde hacía unos diez años. Yo le veía a él un poco chulín, como que iba de molón. Y él pensaba que yo iba de guay». Fue Raquel Meroño (y no Vicky Martín Berrocal, como se ha dicho) la que provocó el chispazo. «Me insistía: tienes que conocer mejor a Emiliano, es un tío estupendo. A mí me daba pereza, pero organizó una cena y nos invitó a los dos».

Desde entonces, y de eso hace menos de año y medio, son inseparables. Emi, como ella le llama, es padre de dos hijos de 13 y 10 años de un matrimonio anterior y, en palabras de Carola, «no puede ser mejor persona, con principios, cariñoso, educado. Le admiro como hombre, como trabajador, como padre, como exmarido. Todo lo que le rodea es impecable». La sintonía de Baleztena con los joyeros bilbaínos ha sido total. En la reciente boda de Fonsi Nieto, donde Suárez creó en exclusiva los broches de oro blanco y 122 diamantes que lució la novia, Carola acudió con joyas que le había dejado su suegra, de su colección personal.

Suegra no es la palabra exacta, porque aunque la pareja celebró su «compromiso de matrimonio» en septiembre, durante la fiesta del 40 cumpleaños de Emiliano, todavía no han podido formalizar su relación. «Tengo el divorcio en Estados Unidos pero aún no me lo han homologado en España, está en trámite –explica Carola–. Aún así, nosotros nos sentimos casados y hasta llevamos alianza». Una reciente visita de la pareja al ginecólogo dio pie a un rumor de embarazo... Baleztena lo desmiente: «Era una revisión rutinaria. La verdad es que con dos niñas pequeñas, una nueva vida, un nuevo matrimonio y con dos niños más, lo de tener otro hijo se me hace un poco bola. Y a Emiliano, también».