Mucho más que fútbol

Alguien debería hacer un listado de todos los pueblos ficticios o no que han aparecido en las series americanas, empezando por el mítico Twin Peaks y continuando por Wayward Pines, Capeside, Sunnydale, Tree Hill o Chester's Mill, entre muchos otros. Los hay misteriosos, semiabandonados, apacibles, idílicos... Uno de estos últimos es Dillon, localizado en Texas. Y en este se desarrollaba 'Friday Night Lights', y en el que el fútbol americano ocupaba una posición preferente. En esta localidad se celebraba (en pasado porque esta producción acabó, aunque en el imaginario colectivo seriéfilo se seguiría disputando) una competición para lograr el anillo del campeonato estatal de este deporte, el mayor premio que un pueblo de estas características ansía. Porque en Dillon todo lo que pasa tiene que ver con este juego, las vidas de sus habitantes orbitan alrededor de él.

Con este argumento resulta extraño que el título interesase a un público tan variado y despertase el entusiasmo de muchos críticos, que todavía hoy lo siguen considerando como uno de los mejores estrenos en los últimos años. ¿A qué se debe? A que está por encima del fútbol americano (no es necesario que nadie que la vea sea experto) y de las tramas adolescentes (los consumidores pueden no pertenecer a esta franja de edad e incluso no tener interés en nada que suceda alrededor de esos años). 'Friday Night Lights' está por encima de todo eso, sin renunciar a nada de eso. Y posiblemente en ello resida su grandeza.

Todo comienza en un episodio piloto estupendo (que siempre se toma como ejemplo en cuanto a lo que debe dar de sí un primer capítulo) con el accidente que sufre uno de los integrantes del equipo de fútbol del pueblo (los Panthers) que va a conmocionar a sus compañeros y a todos los habitantes del pueblo, que conocen a esos muchachos como si fueran sus familiares, que viven sus desgracias y triunfos como propios. Este equipo les permite soñar, distraerse, olvidarse de sus problemas. Para el espectador los jugadores y sus conquistas deportivas solo son la excusa para acercarse a una serie de personajes con vidas corrientes, pero mostradas con sencillez y sinceridad, con el fin de que cualquiera se pueda sentir identificado. En definitiva, 'Friday Night Lights' hablaba de la vida.

El opio del pueblo

Pongamos en antecedentes a quienes hayan oído hablar de este producto pero no son capaces de ubicarlo bien. Conviene no incurrir en error. Y es posible que esto suceda porque existen un libro y una película anteriores.

Peter Berg, Brian Grazer y David Nevins fueron los encargados de crear la serie a partir del libro 'Friday Night Lights: A Town, a Team and a Dream' que había escrito H. G. Bissinger. Este autor, que era periodista del 'Philadelphia Enquirer', pasó un año en otro poblado de Texas (Odessa) para seguir de cerca cómo se desarrollaba una temporada del equipo de fútbol americano de uno de los institutos de la ciudad. Lo que en principio pretendía ser un reportaje sobre el furor que este deporte despierta en lugares concretos y entre segmentos de la población determinados se convirtió en un retrato del modo en que el fútbol hace las veces de opio y anima a una sociedad deprimida que no tiene otros motivos de felicidad. Esa esencia se mantuvo -de un modo más amable- en la serie. En la publicación se señalaban otros asuntos que se iban a leer entre líneas en la adaptación a la pantalla, como la crítica al sistema educativo estadounidense o el racismo latente que impera en muchas zonas de Estados Unidos (algo en lo que después ha incidido de una forma más cruda 'American Crime'). Antes de pasar a televisión se rodó una película con Billy Bob Thornton como protagonista. «La mejor película de deportes en años, no va en absoluto sobre deportes», decían de manera repetida muchas críticas. Los mismos promotores del filme fueron los que luego llevaron el show a la tele.

Allí fue bien recibido, aunque nunca con cifras de audiencia muy altas por lo que siempre se mantuvo en la cuerda floja constantemente. También es verdad que tuvo una primera tanda de capítulos espléndida, pero que luego decayó en la segunda y le costó retomar el pulso. Y eso no ayuda a captar nuevos espectadores, ni a retener a los que ya estaban.

La producción se estrenó en la NBC en 2006. La segunda temporada se vio interrumpida por la famosa huelga de guionistas de 2007. Tras la tercera fue necesario un acuerdo con Direct TV para que la serie se mantuviese un par de años más.

Kyle Chandler y Connie Britton protagonizaron este título que encontró un tono amable para hablar de temas duros y de un pueblo idílico que encerraba historias tras sus casas que no resultaban tan idílicas.

La estética. La serie juega a ser a veces una especie de falso documental, respecto al modo en que está rodada y la estética intencionadamente desenfocada que impera en muchas secuencias.