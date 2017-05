Contra el efecto champán

AAntena 3 le toca enfrentarse mañana al famoso efecto champán. Es un término que suelen utilizar en Mediaset para referirse a algunos productos de la cadena rival y hay que reconocerles que es un concepto acertado. En la emisora de Vasile comentan que Antena 3 suele tener muy buenos estrenos pero que, según pasan las semanas, se van desinflando y el boom que parecía que iba a ser en un principio se queda en un mero chispún (o chiquipum, que diría el personaje de Alba Flores en 'La casa de papel'). Precisamente es esta serie la que debe superar la prueba del segundo capítulo. La semana pasada debutó con un 25,4% y se convirtió en el estreno de ficción más visto del año. En esta cifra influyeron, sin duda, dos cuestiones. Por un lado el apoyo inicial que el público suele dar a la series de Antena 3. Hasta los fracasos más grandes de los últimos años comenzaron con buenas cifras (recuerden 'Bienvenidos al Lolita').

Por otro lado, la ficción sobre el robo en la Casa de la Moneda fue precedida por el partido de semifinal de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que logró alzarse como el evento deportivo más seguido de 2017 al reunir a 9.560.000 espectadores. Contar con un telonero así es algo excepcional. Mañana también hay fútbol, aunque el encuentro es menos potente (Juventus-Mónaco). ¿Conseguirá el mismo arrastre?, ¿qué sucederá cuando la serie no tenga delante ningún partido? Los buenos inicios no significan nada. Y si no, que se lo pregunten a 'Pulsaciones' o 'La embajada', que empezaron muy bien y se despidieron por la puerta de atrás.

Las dudas surgen también con la propia historia que plantea la nueva apuesta de la cadena protagonizada por Úrsula Corberó. Es cierto que el arranque fue efectivo, muy cuidado y sorprendente, pero también es verdad que, una vez acabados los fuegos artificiales, la serie acusaba lo de todas las españolas, que los capítulos son muy largos y hay que estirar situaciones, lo cual le hace un flaco favor. Y ahora bien, ¿es posible mantener esta tensión y atención durante 18 capítulos sin caer en tópicos o en rellenos sin sentido? Es un reto.