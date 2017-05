Trece 'Grandes' de Asturias

Nada que ver con un título nobiliario heredado ni con los privilegios aparejados a tan regia distinción, sino que «se han ganado a pulso llegar hasta donde llegaron». Y, por eso, no había otro título que definiese mejor el programa semanal que el próximo 17 de mayo, miércoles, se estrena en la TPA en 'prime time' (22.15 horas) y que conducirá la ingeniera industrial de formación y comunicadora de corazón avilesina Ana L. Martín.

Martín, que se marchó a estudiar a Estados Unidos para regresar cargada de experiencias, es autora de 'El crucigrama de Jacob' (Planeta), que entremezcla realidad y ficción con la expulsión de los judíos por la Corona española como marco. Pero esa es otra historia, solo uno de los capítulos en la vida de esta mujer polifacética del 74 que fue directora de operaciones de EMI para la Península ibérica y que, gracias a su trabajo en la discográfica, logró hacerse con una agenda de contactos de las que cuestan dinero. Muchos de ellos, además amigos.

Así que el próximo paso fue aliarse con el productor José Valle, también avilesino, «para arrimar juntos el hombro» y alumbrar 'Grandes', un proyecto al que ella aportó «toda esa red de contactos que había ido haciendo en Madrid» y Valle, «todos los conocimientos y recursos técnicos». Una combinación cuyo resultado, a decir de Ana L. Martín, «es impresionante».

«Hemos rodado con cinco y seis cámaras durante 26 horas en varias localizaciones y con el mejor equipo posible», revela la conductora de este programa de entrevistas que está a punto de ver la luz en sus pantallas y que ha conseguido reunir a un plantel de personalidades formado por asturianos de pro y de cuna como Arturo Fernández, Fernando Alonso, Víctor Manuel, Enrique Castro 'Quini', el Padre Ángel, Danny Daniel, Anthony Blake, Javier de Montini, Ramón Sánchez-Ocaña, José Ángel Hevia o Vicente Álvarez Areces y de adopción como José Luis Garci o Juan Ramón Lucas.

En total, trece capítulos con nombre propio divididos en dos tandas (la primera durará hasta finales de junio y, tras un parón estival en julio y agosto, el programa se retomará en septiembre con cinco entregas más). Piezas de alrededor de 45 minutos de duración en los que todos ellos se desnudarán ante las cámaras de la televisión autonómica.

«Pretendemos enseñar cómo la gente llega hasta donde está. Y luego ya pasamos al glamour, que también lo hay, pero antes queremos mostrar la realidad, en ocasiones dura, y todo el trabajo que está detrás de los triunfos», cuenta Ana López, que tenía un objetivo claro: «Me da mucha que rabia la gente que piensa que el éxito llega de repente. Eso es lo que nos venden, pero no es así. Y se trataba de contarlo». Y, como ejemplo, pone al gaitero José Ángel Hevia, que recuerda en 'Grandes' cómo hizo «kilómetros como un loco» antes de alcanzar fama mundial.

A veces, admite su autora, «las entrevistas no fueron fáciles», como en el caso de la que le realizó a Fernando Alonso, aquejado habitualmente de alergia a los medios, en el circuito que lleva su nombre. «Pero no por él, que es encantador», sino porque Ana L. Martín tiene la impresión de «que el mundo del motor es muy arisco y, aunque está acostumbrado a lidiar con las cámaras tras cada carrera, con las pulsaciones a mil por hora, no son medio natural y siempre está a la defensiva». Así que fue incapaz de sonsacarle ni «una sola palabra sobre las donaciones anónimas que realiza». Y, pese a lo que podría pensarse, lo mismo le ocurrió con Juan Ramón Lucas, «más acostumbrado a la radio que a los focos».

Pero si hubo alguien que cautivó a la avilesina -que entrevista siempre vestida de smoking con pajarita desanudada y stiletto rojo «porque la ocasión lo merece»- ese fue Arturo Fernández. «Por el frío que pasó cuando era joven, por su elegancia y su amabilidad y porque, a sus 88 años, está buscando su siguiente obra de teatro». Lo dicho: «Todo un grande».